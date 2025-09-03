Vía libre a Elon Musk: la nueva ley que impacta a los conductores de una nueva ciudad de Texas

Un cambio legislativo en Texas abrió un escenario inédito en el que el nombre de Elon Musk vuelve a estar en el centro de la escena. Una norma estatal que entró en vigor este 1° de septiembre otorgó a las autoridades de Starbase, la ciudad creada en torno a las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, la potestad de cerrar temporalmente carreteras durante lanzamientos de cohetes.

Starbase controlará cierres de carretera en Boca Chica, Texas

La pieza clave es la House Bill 5246 sancionada por la Legislatura texana. Aunque la ley no menciona de forma literal a la State Highway 4, la única vía que conduce a la playa de Boca Chica, sí habilita a la Comisión Espacial de Texas, con aprobación municipal, a ordenar cierres temporales de rutas y áreas específicas. En la práctica, esto significa que la carretera utilizada diariamente por turistas y residentes podrá bloquearse cada vez que SpaceX organice un lanzamiento.

La nueva ley texana habilita a la Comisión Espacial de Texas, con aprobación municipal de Starbase, a ordenar cierres temporales de carreteras y áreas específicas durante las operaciones de lanzamiento de cohetes de SpaceX en Boca Chica

Según detalló el canal KRGV 5 News, antes de esta reforma legal eran las autoridades del condado quienes decidían sobre el bloqueo de la vía. Desde ahora, Starbase tendrá el poder directo de restringir el acceso en función de las necesidades de seguridad y logística de la empresa de Musk.

Alcance de la nueva ley de Texas sobre la industria espacial

La norma no se limita a autorizar cierres viales. Se trata de una reforma amplia que redefine competencias de distintos organismos relacionados con el desarrollo aeroespacial y la economía espacial de Texas.

La reforma legal transfiere el poder de decisión sobre el cierre de la State Highway 4 desde las autoridades del condado a la ciudad de Starbase Valerie Gonzalez - AP

Entre los cambios más relevantes, se destacan:

Oficina de Aeroespacial y Aviación : reorientada hacia la investigación y la promoción de oportunidades económicas y educativasy eliminó el apoyo directo a los puertos espaciales.

: reorientada hacia la investigación y la promoción de oportunidades económicas y educativasy eliminó el apoyo directo a los puertos espaciales. Comité Asesor de Aeroespacial y Aviación : reducido a siete miembros calificados y sin representación automática de las corporaciones de desarrollo de estos puertos.

: reducido a siete miembros calificados y sin representación automática de las corporaciones de desarrollo de estos puertos. Comisión Espacial de Texas : amplió su vigencia hasta el 1° de septiembre de 2033, reconfiguró su junta directiva con nueve integrantes con derecho a voto, y fijó nuevas prioridades en la innovación espacial, comercial y militar.

: amplió su vigencia hasta el 1° de septiembre de 2033, reconfiguró su junta directiva con nueve integrantes con derecho a voto, y fijó nuevas prioridades en la innovación espacial, comercial y militar. Fondo de Investigación de Exploración Espacial y Aeronáutica : habilitado para financiar tecnologías de vuelo humano, investigación espacial, capacitación laboral y desarrollo de infraestructura para la industria.

: habilitado para financiar tecnologías de vuelo humano, investigación espacial, capacitación laboral y desarrollo de infraestructura para la industria. Consorcio TARSEC : mantuvo su rol como comité asesor en investigación, pero con cambios en su adscripción administrativa y en su composición.

: mantuvo su rol como comité asesor en investigación, pero con cambios en su adscripción administrativa y en su composición. Fondo Fiduciario de Puertos Espaciales: abolido oficialmente a partir del 1° de septiembre de 2025, con los recursos transferidos al fondo de ingresos generales.

La HB 5246 redibujó el mapa institucional en torno a la industria espacial texana. Su propósito central es fortalecer el liderazgo del estado en actividades espaciales, civiles, comerciales y militares, dejando atrás un marco legal que estaba más ligado a la aviación tradicional y la astronáutica.

Los residentes y turistas que accedían a la playa de Boca Chica por la State Highway 4 deberán ahora estar atentos a comunicados de Starbase X/@RGVaerialphotos

Impacto de la ley en Boca Chica: qué significa para conductores y residentes

El aspecto que más llamó la atención fue el impacto directo en la movilidad de la comunidad. La State Highway 4 no es solo la arteria que conecta a los empleados de SpaceX con Starbase; también es la ruta de acceso a la playa de Boca Chica, uno de los destinos recreativos más visitados del sur de Texas. Con la nueva ley, los cierres podrían ser más frecuentes y responder directamente al calendario de lanzamientos de la compañía de Musk.

En términos prácticos, los residentes y turistas deberán prestar atención a los comunicados oficiales de Starbase, que tendrá la facultad de programar bloqueos temporales para garantizar seguridad durante los despegues. Aunque aún no se sabe con qué frecuencia se aplicará esta medida, el precedente marca una diferencia sustancial respecto al esquema anterior, en el que el gobierno del condado tenía la última palabra.