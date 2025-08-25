Firmadas por Greg Abbott: las nuevas leyes que impactan en Texas y entran en vigor el 1° de septiembre

A partir del 1° de septiembre, en Texas entran en vigor 835 nuevas leyes aprobadas durante la última sesión legislativa regular. Los cambios establecidos por estas normativas abarcan temas sensibles como educación, religión, aborto, impuestos y hasta la regulación del uso de celulares.

Las leyes más importantes que entran en vigor en septiembre en Texas

Educación privada y becas estatales: vouchers escolares

Uno de los debates más intensos de la legislatura fue el impulso del gobernador Greg Abbott para implementar los llamados “vouchers” escolares. Con la aprobación del SB 2, el estado puso en marcha un programa de cuentas de ahorro educativo que permitirá a las familias destinar fondos públicos a la educación privada o en casa.

El Texas Education Freedom Act permite usar fondos públicos para escuelas privadas, materiales y educación en casa x.com/GovAbbottPress

Las familias podrán recibir hasta US$10.000 para pagar la matrícula de instituciones educativas privadas.

Los estudiantes con discapacidad podrán acceder a un apoyo mayor, que llega hasta los US$30.000.

Los hogares que opten por la educación en casa contarán con hasta US$2000 para materiales, uniformes, transporte y tutores.

Aunque la ley empieza a regir este septiembre, los fondos estarán disponibles recién para el ciclo lectivo 2026-2027.

Expansión del acceso a la marihuana medicinal

La Legislatura también amplió el alcance del Programa de Uso Compasivo de Texas, que regula la marihuana medicinal. Con la aprobación de la HB 46, se incorporaron nuevas condiciones de salud a la lista de diagnósticos que califican para el uso con receta médica.

Pacientes con dolor crónico, lesiones cerebrales traumáticas o enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn, podrán acceder al programa.

También se incluyeron personas con enfermedades terminales y aquellas bajo cuidados paliativos u hospitalización.

Al mismo tiempo, los legisladores dejaron pendiente el debate sobre la prohibición de productos de THC de venta en comercios, como gomitas o cigarrillos electrónicos, que seguirá discutiéndose en futuras sesiones.

Diez Mandamientos y tiempos de oración en las escuelas

Desde este mes, las aulas de Texas presentan un cambio llamativo. La SB 10 obliga a que cada salón exhiba una copia de los Diez Mandamientos en un lugar visible, en formato de póster o cuadro. A pesar de que la norma entra en vigor en septiembre, 16 familias presentaron una demanda y el juez federal Fred Biery prometió llegar a una decisión final antes de dicha fecha.

Además, la SB 11 autoriza a los distritos escolares a establecer tiempos diarios de oración voluntaria y lectura de la Biblia, siempre que los estudiantes cuenten con una autorización escrita de sus padres.

Las escuelas públicas de Luisiana estarían obligadas a exhibir los Diez Mandamientos según la legislación recientemente aprobada Foto de Ivan Aleksic en Unsplash

Uso de celulares en escuelas

El control sobre los dispositivos electrónicos también se endureció. Con la HB 1481 se prohíbe el uso de celulares, relojes inteligentes y radios de comunicación durante la jornada escolar. La aplicación quedará en manos de cada distrito, que deberá redactar reglamentos específicos para hacer cumplir la medida.

Aborto: nuevas restricciones y precisiones médicas

El tema del aborto sigue en auge dentro de la agenda texana. Dos leyes se destacan:

El SB 31 , conocido como “Life of the Mother Act”, clarifica las circunstancias en que un médico puede interrumpir un embarazo para salvar la vida de la paciente. Según su autor, busca eliminar cualquier “duda u obstáculo” en situaciones de emergencia.

, conocido como “Life of the Mother Act”, para salvar la vida de la paciente. Según su autor, busca eliminar cualquier “duda u obstáculo” en situaciones de emergencia. El SB 33 impide que gobiernos locales destinen fondos públicos a costear viajes de mujeres que busquen abortar fuera del estado. Con esta medida, quedaron bloqueadas iniciativas como la de San Antonio, que había destinado US$100 mil para estos fines.

Bibliotecas escolares bajo supervisión estatal

El SB 13 creó un consejo asesor para bibliotecas escolares que decidirá qué libros pueden estar disponibles. La normativa busca evitar la circulación de obras consideradas “indecentes” o “profanas”.

Derechos LGBTQ y definición legal de sexo

Las leyes también introdujeron cambios en relación con la identidad de género y la diversidad sexual.

El SB 12 eliminó clubes escolares vinculados a la comunidad LGBTQ y prohibió programas basados en identidad de género, orientación sexual o raza. También restringió el uso de pronombres solicitados por estudiantes si no coinciden con el sexo asignado al nacer.

y prohibió programas basados en identidad de género, orientación sexual o raza. También restringió el uso de pronombres solicitados por estudiantes si no coinciden con el sexo asignado al nacer. La HB 229 definió de manera estricta qué significa ser “hombre” o “mujer” en los registros oficiales del estado, al vincularlos exclusivamente a los órganos reproductivos. Esta medida puede impedir que personas trans, intersex o no binarias accedan a documentos oficiales con su identidad de género reconocida.

HB 229: desde septiembre 2025, todos los documentos oficiales deberán registrar sexo únicamente como masculino o femenino según biología al nacer @GregAbbott_TX

Regulación de la lotería estatal

La administración de la lotería de Texas también cambió. Con la entrada en vigencia del SB 3070, se disolvió la Comisión de la Lotería y la supervisión pasó a la Comisión de Regulación de Licencias del estado.

La medida prohíbe la venta de boletos por internet y elimina a los intermediarios que revendían tickets a través de aplicaciones móviles.

Nuevas reglas sobre el uso de celulares en elecciones

La HB 3909 modificó la restricción del uso de celulares durante las elecciones. Desde ahora:

Los votantes podrán utilizar sus teléfonos mientras esperan en la fila

Solo deberán guardarlos una vez que ingresen al cuarto de votación.

Restricciones en compras con beneficios de SNAP

El SB 379 amplió las limitaciones en el uso de los cupones de asistencia alimentaria. A partir del mes de septiembre, quienes reciben el beneficio no podrán adquirir golosinas ni bebidas azucaradas con azúcar añadida o con edulcorantes artificiales.

Sí estarán permitidos los lácteos y jugos que contengan más de 50% de fruta.

Refrescos, galletitas, caramelos y papas fritas algunos de los productos restringidos con la SB 379

Seguridad vial: obligación de reducir la velocidad

La seguridad en rutas también recibió ajustes. El SB 305 obliga a los conductores a reducir la velocidad y apartarse al pasar cerca de vehículos de control de estacionamiento o equipos de control animal.

El incumplimiento será sancionado con multas que van de US$500 a US$1250.

Fin de semana libre de impuestos

Otra medida que afecta directamente a las familias es el SB 1415, que fijó de manera permanente el calendario del “tax-free weekend”. Desde ahora: