Tiene 35 años, un patrimonio de 470.000 dólares y está semijubilada tras superar la “bancarrota”

Diana Merrian solo tiene 35 años y hace unos cuantos era una completa analfabeta financiera. A sus 20, vivía en Brooklyn, Nueva York, donde ganaba 135.000 dólares al año en la industria de los bienes raíces. Desde siempre se centró en trabajar duro y ganar efectivo en lugar de hacer inversiones responsables. “Simplemente no sabía a dónde iba mi dinero”, reconoció en una entrevista para CNBC Make it. En la actualidad, está semijubilada y es presentadorade un podcast de asesoramiento financiero y su patrimonio es de 470.000 dólares. Ella misma explicó cómo lo logró y en qué momento se dio cuenta de que tenía que empezar a cuidar sus ahorros.

A sus 20, su rutina era la de cualquier veinteañero en Nueva York e incluía salir de fiesta y comer afuera varias veces por semana. “En mi peor caso, probablemente gastaba entre 2000 y 3000 dólares al mes solo para salir de fiesta. Tomaba algo después del trabajo, salía a cenar todas las noches”, recordó.

Un estilo de vida a un precio muy alto

Sin darse cuenta y al vivir una vida que no podía pagar por a consecuencia de las comisiones de las tarjetas de crédito, Merrian acumuló 15.000 dólares en deuda y además tenía otra por la misma cantidad de sus préstamos educativos. Lejos de molestarla, decidió ignorar ese dinero que debía por años. No obstante, en 2016 por fin vio sus cuentas cuando quiso conocer el famoso Camino de Santiago de España y se dio cuenta de que ese monto era algo que no podía evadir.

Diana tiene 35 años, un patrimonio de 470,000 dólares y está semi retirada; las fotos son ilustrativas Unsplash

Ella no buscaba jubilarse temprano, sabía que quería salir de sus deudas y eso era todo. “Quería ir por mi camino y encontrar algo de estabilidad financiera”, agregó. Así fue como Dina se puso como meta reducir sus gastos con acciones sencillas que significan ahorro: “Empecé a llevar el almuerzo al trabajo todos los días, cocinaba el desayuno, el almuerzo y la cena y realmente me centraba en esos costos de comida”. También cambió las noches costosas por organizar cenas en su apartamento.

El estilo de vida FIRE

En solo 11 meses, con sus nuevos ahorros, Merriam logró salir de su deuda. El dinero que ahorraba lo puso en sus inversiones y comenzó a seguir el estilo FIRE, que significa Independencia Financiera, Jubilarse Temprano.

Toda su vida cambió tras adoptar esa mentalidad, primero se mudó a Ohio para dejar de pagar 1800 dólares por su apartamento “infestado de cucarachas” y empezó a pagar 600 por “el lugar más bonito en el que ha vivido”.

El siguiente peldaño fue dejar lo que denominó “trabajo W-2″ y empezó con su podcast de asesoría financiera. Su patrimonio actual es de 470.000 dólares, con US$350.000 de ahorros e inversiones. Con su proyecto gana 3000 dólares al mes y trabaja alrededor de 7 horas y media a la semana.

Esta joven describe su situación como “Coast-Fi”, que significa una ruptura del movimiento FIRE, quiere decir que solo debe ganar dinero para cubrir sus gastos porque ya tiene inversiones para mantenerse cuando alcance la vejez.

Actualmente, no busca jubilarse por completo. Gasta 2000 dólares al mes y tiene una nueva perspectiva sobre el dinero.