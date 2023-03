Tiene 40 años, hace dos millones de dólares anuales y revela el secreto para mostrarse cada vez más segura

escuchar

Una mujer encontró la fórmula perfecta para hacer negocios, con su empresa de publicidad para emprendedores e influencers gana hasta dos millones de dólares al año. Su camino no ha sido fácil, dado que no le gusta socializar. Aun así, halló algunas formas de sentirse más cómoda con su ambiente de trabajo y de explotar al máximo sus habilidades. Por eso, brindó consejos para quienes quieran seguir sus pasos.

Selena Soo logró enamorarse de su labor luego de haber trabajado con más de 4000 clientes, según contó para CNBC, en su segmento Make It. En un principio, creyó que su personalidad introvertida sería un impedimento, pero logró superar las adversidades. “Las personas a menudo se sorprenden cuando les digo que soy introvertida, especialmente porque mi trabajo implica mucha socialización y construcción de relaciones”, declaró para el medio citado.

La mujer es empresaria desde hace algunos años y a lo largo de su trayectoria creó algunos trucos para ser más exitosa @selena_soo/Instagram

En ese sentido, dio tips infalibles que le funcionarán a cualquier persona que quiera ser exitosa, pero sin tener que relacionarse con otras.

1. Recordar las habilidades propias

Soo consideró que es importante recordar siempre cuáles son sus propias cualidades: “Cuando me siento menos segura, recurro a mi carpeta de elogios que hice en mi celular. Guardo capturas de pantalla de mensajes de texto, comentarios en redes sociales y correos electrónicos que recibo de personas que me dan las gracias. Estas palabras positivas me recuerdan que soy buena en mi trabajo”.

2. Usar colores vibrantes en la ropa

La empresaria piensa que el color de los looks puede influir a la hora de hacer negocios. Desde su experiencia, usar tonos brillantes puede darle a una persona una sensación de seguridad: “Sin decir una palabra, naturalmente llaman la atención y me ayudan a asumir el papel de una persona más extrovertida cuando necesito serlo”.

3. Concentrarse en la calidad sobre la cantidad

La empresaria trata de no hablar con muchas personas si no es necesario, para no agotarse mentalmente. Por eso, opta por hacer pocas relaciones públicas, pero sustanciales: “En los eventos de networking, me recuerdo a mí mismo que no tengo que hablar con todos en la sala. Profundizar con dos o tres personas es más significativo que tratar de entablar una pequeña charla con cada persona”.

La publicista da incluso conferencias, a pesar de que es introvertida (@selena_soo/Instagram)

4. Limitar las actividades que agotan

Otro de los aspectos fundamentales para que Soo haga su trabajo cómodamente es no hacer lo que no le gusta, que en este caso es socializar. Lo que le fascina es estar en su casa para trabajar sola. Sin embargo, es consciente de que en ocasiones tiene que salir a conversar con más gente, porque su profesión lo requiere. “Estar en reuniones todo el día también me agota. Algunos son necesarios, pero he descubierto muchas alternativas útiles”, declaró.

La solución fue utilizar una plataforma de mensajes de video, en la que se pueden compartir ideas en tiempo real, pero sin tener que hacer una videollamada. “Esto me ha ahorrado más de 100 horas en reuniones”, dijo. Además, “cuando los colegas quieren reunirse para explorar una colaboración, puedo invitarlos a chatear conmigo a una aplicación de walkie-talkie”.

LA NACION