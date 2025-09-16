Tom Brady jugará torneo de fútbol bandera en Arabia Saudí con estrellas actuales y pasadas de la NFL

LAS VEGAS (AP) — Tom Brady planea jugar junto a estrellas actuales y antiguas de la NFL en un torneo de fútbol bandera de tres equipos en Arabia Saudí el próximo año, dijo el lunes el quarterback ganador de siete Super Bowls y analista de Fox Sports.

El Fanatics Flag Football Classic el 21 de marzo en el Kingdom Arena en Riad también incluirá a Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Maxx Crosby y Rob Gronkowski, entre otros.

Pete Carroll, de Las Vegas; Sean Payton, de Denver; y Kyle Shanahan, de San Francisco, serán los entrenadores.

Brady se está asociando con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, para promover el evento. Fox Sports televisará el torneo y el comediante Kevin Hart será el anfitrión.

“Es un compromiso de varios años”, afirmó Brady, propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas. “Obviamente, estamos comenzando con buen pie. El primer año será donde esté la atención y energía de todos. Es la primera vez que hacemos algo así, pero todos los jugadores con los que he hablado están emocionados por jugar. Obviamente, con los Juegos Olímpicos acercándose en 2028, creo que es la primera exposición de todos los jugadores de la NFL a esto, y no quería perderme ser parte de ello”.

El fútbol bandera hará su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles en tres años. Se espera que los jugadores de la NFL constituyan una gran parte del equipo estadounidense, pero USA Football está buscando más allá de la liga más popular del país en su búsqueda de jugadores potenciales.

Alalshikh, quien asistió a la conferencia de prensa del lunes con Brady, ya estaba en Las Vegas porque fue uno de los promotores de la sorpresiva victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez el sábado por la noche en el Allegiant Stadium.

Gronkowski dijo que Brady le pidió ser parte del evento de fútbol bandera.

“Yo dije, ‘No hay contacto, ¿verdad?’”, comentó Gronkowski, el ala cerrada de confianza de Brady en Nueva Inglaterra y Tampa Bay. “Yo dije, ‘Ya tuve todo el contacto en mi vida. Pagué mis deudas en ese departamento’. Me encanta competir. Me encanta correr. Corro rutas de vez en cuando también. Siempre estará en mi sangre porque lo he estado haciendo toda mi vida. Me trae alegría”.

