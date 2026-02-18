Tormenta invernal en California: 10 esquiadores desaparecieron tras una feroz avalancha

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- En el marco de una feroz tormenta invernal en California, Estados Unidos, este martes una avalancha en el norte del estado dejó un saldo de 16 esquiadores desaparecidos, que se movían en grupo y de los cuales seis fueron encontrados con vida. Mientras tanto, las autoridades de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, iniciaron una búsqueda por el resto de las víctimas.

Ashley Quadros, portavoz del departamento de policía del condado de Nevada, dijo que los seis esquiadores localizados aún estaban a la espera de ser rescatados, y aseguró que el grupo estaba compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes. Según explicó, el organismo recibió una llamada al 911 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada.

La autoridad también informó que el departamento de policía, el equipo de Búsqueda y Rescate del mismo y una cuadrilla del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California rastrearon la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

La inesperada avalancha se da en medio de la potente tormenta invernal que azota a California y que comenzó esta semana. Hasta el momento provocó grandes destrozos en el estado, con tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

Según el Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, con sede en Truckee, el área de la Sierra Nevada central -incluida la región ampliada del lago Tahoe- enfrenta un alto riesgo de avalanchas en el terreno de travesía, y se prevén grandes deslizamientos para lo que resta del martes y el miércoles.

Las condiciones peligrosas se originaron por la rápida acumulación de nieve, que se apilaba sobre capas ya frágiles del manto nivoso, junto con vientos con fuerza de vendaval.

Varios centros de esquí alrededor del lago Tahoe fueron total o parcialmente cerrados debido al clima extremo. Incluso, algunos situados a lo largo de las autopistas cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se prevé que estuvieran expuestos a un riesgo tan alto como el terreno de travesía, donde se desaconsejaba enérgicamente desplazarse en, cerca de, o por debajo de zonas propensas a avalanchas.

“En este momento es particularmente peligroso en el terreno de travesía simplemente porque estamos en el punto más intenso de la tormenta”, sostuvo Brandon Schwartz, principal pronosticador de avalanchas en el Bosque Nacional Tahoe, y agregó que los expertos dependen de las personas que presencian una avalancha o sus consecuencias para saber cuándo y dónde ocurrieron.

La tormenta invernal permanecerá hasta el miércoles

Castle Peak, un pico de 2777 metros en el área de Donner Summit de la Sierra Nevada, es un destino popular para el esquí de travesía. Según indicó el centro Soda Springs Mountain Resort, en la cercana localidad de Soda Springs habían caído al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas.

Los meteorólogos señalaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, en el norte del condado de Shasta -incluidas varias partes de la Interestatal 5- y zonas de la cordillera de la costa del Pacífico del estado podrían registrar hasta 2,4 metros de nieve antes de que la tormenta termine de pasar, a última hora del miércoles.

La tormenta causó destrozos en las carreteras desde el condado de Sonoma hasta la Sierra Nevada y el tráfico fue detenido temporalmente en ambos sentidos en la I-80 cerca de la frontera estatal con Nevada debido a derrapes y choques, informó el Departamento de Transporte de California.

En enero, una avalancha en la región sepultó a un conductor de moto de nieve provocándole la muerte. A su vez, según datos del National Avalanche Center, cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos.

Con información de AP.