El ICE lo deportó a México, pero sus perros quedaron en Texas: así logró recuperarlos

Cuando una persona es deportada de Estados Unidos, no solo pierde sus bienes materiales, también es alejado de sus vínculos emocionales. Este fue el caso de Eder Alexis Vela Rangel, que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas y debió luchar para poder recuperar a sus tres mascotas.

“Humillante”: así fue la detención de Eder Rangel

Eder trabajaba en el área de la construcción en El Paso, Texas, cuando fue detenido durante una redada masiva coordinada por agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. Según su testimonio, el operativo fue “agresivo y humillante” , con la presencia de más de 20 agentes.

Rangel sostuvo que cerca de 25 personas fuero detenidas durante la redada donde fue interceptado Foto Facebook U.S. Customs and Border Protection

“Llegan las redadas sin avisarte, de momento. Y una vez que te tienen y no tienes documentos con los cuales comprobar que estas de manera legal en Estados Unidos, simplemente te vas a Migración”, dijo en diálogo con AVC Noticias.

Tras su detención, estuvo ocho días recluido en un centro de detención. En ese tiempo, denunció haber recibido “golpes e insultos”, además de ser tratado como un criminal. Pasado ese tiempo, fue deportado a través del puente del centro de Ciudad Juárez y aceptó no intentar regresar a Estados Unidos ni tramitar una visa en el futuro.

Sus mascotas, la prioridad de Rangel durante su detención

Tras ser deportado, el oriundo de Veracruz perdió todos sus bienes personales acumulados durante su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, su preocupación principal estaba en sus tres perros, que se habían quedado solos en su departamento.

Rangel se negó a regresar a Veracruz sin sus tres perros Facebook/NV Periodismo de Investigación

Eder Alexis Vela Rangel se negó a regresar a su estado natal sin ellos. Por tanto, esperó 15 días en Ciudad de Juarez hasta reencontrarse con ellos. Esto fue posible gracias al apoyo de Patricia Zine, directora de la organización PAW Angel Rescue, quien gestionó el traslado de los animales hasta la frontera y apoyó con los gastos del viaje.

Entre los animales que lo acompañan se encuentra “Chule”, una pitbull diagnosticada con cáncer que requiere quimioterapia por tumores en su pata y estómago, “Tony” una American Bully que Eder rescató en el desierto de El Paso y “Emiliano”. Dos de sus perros emigraron a Texas con él desde Xalapa y, en las últimas semanas, lograron adecuarse a su nueva vida en México.

“Se han adaptado muy bien. Ahorita ya los saqué, ya paseamos por aquí, la verdad es que este es su clima”, dijo Rangel sobre cómo se encuentran sus tres mascotas tras salir de Estados Unidos.

Cómo está hoy Vela Rangel en México

El hombre llegó a Xalapa en la madrugada del 11 de febrero y se instaló de manera temporal en un hostal. Pese a sentirse frustrado por perder todas sus pertenencias en el país norteamericano, se siente aliviado de regresar a su tierra natal.

“Son muchos sentimientos encontrados. Frustración tal vez. Pero la verdad es que estoy contento de estar en Xalapa. Me siento muy tranquilo de estar aquí con la gente de mi estado”, señaló.

Entre sus planes a corto plazo está el encontrar una vivienda para él y sus mascotas, más el conseguir empleo como cocinero o ayudante de cocina.