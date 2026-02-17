Conflicto en California: el pedido de Karen Bass que involucra a los JJOO de Los Ángeles y los archivos de Epstein

La organización de los Juegos Olímpicos de 2028 en California parecía ser un proceso centrado en infraestructura, logística y legado deportivo, pero ahora se transformó en una controversia política. La alcaldesa Karen Bass intervino públicamente y elevó la presión sobre el presidente del comité organizador, al reabrir el debate sobre reputación, liderazgo y la imagen internacional de la ciudad.

El reclamo que cambia el escenario: Karen Bass contra Casey Wasserman

La jefa del Ejecutivo municipal pidió la renuncia de Casey Wasserman al frente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luego de que su nombre apareciera en documentos vinculados a Jeffrey Epstein.

Karen Bass aclaró que, debido a la estructura jurídica del comité organizador, la alcaldía no posee la facultad de destituir a su presidente Eric Thayer - FR171986 AP

La alcaldesa explicó que legalmente no puede destituirlo, ya que la decisión depende exclusivamente del directorio del comité organizador, pero dejó clara su postura.

Según relató en una entrevista televisiva con CNN, su opinión difiere de la postura oficial del organismo que respalda al dirigente: “No puedo despedirlo… pero creo que debería dar un paso al costado”, afirmó.

El origen del escándalo por el cual Bass pidió la renuncia de Wasserman

La controversia estalló cuando el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos difundió documentos de la investigación sobre Epstein.

Entre millones de archivos aparecieron correos electrónicos de 2003 intercambiados entre Wasserman y Ghislaine Maxwell, indicó CNN a principios de mes.

Los mensajes no evidencian delitos ni conductas criminales, pero sí una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, explicó CNN. Entre algunos de los ejemplos mencionados:

Consultas para encuentros personales

Comentarios de carácter sugestivo

Conversaciones mientras el empresario estaba casado

La presión política aumentó tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia (DOJ) que revelaron intercambios de correos electrónicos entre Wasserman y Ghislaine Maxwell datados en 2003 Thanassis Stavrakis - AP

Wasserman pidió disculpas por esos intercambios y aclaró que nunca mantuvo relación comercial ni personal con Epstein. The New York Times remarcó que los correos se produjeron años antes de que el financista fuera acusado formalmente de delitos sexuales.

Impacto político y económico: por qué la alcaldesa de Los Ángeles exige la renuncia

Desde CNN indicaron que el problema excede lo personal. Funcionarios locales consideran que la reputación del liderazgo olímpico podría afectar la imagen internacional de Los Ángeles y, por extensión, su economía.

El evento proyecta beneficios enormes:

Entre 13.600 y 17.600 millones de dólares adicionales al PBI regional

Decenas de miles de empleos nuevos

Exposición global durante semanas

Por eso varios dirigentes pidieron su salida para evitar que la cobertura mediática de los Juegos quede asociada al caso Epstein.

Una supervisora del condado sostuvo que la discusión no busca castigar errores personales, sino proteger el mensaje del evento y el respeto hacia las víctimas del tráfico sexual, indicó CNN.

La defensa del comité organizador: apoya a Wasserman

El comité ejecutivo del evento realizó una revisión interna y decidió respaldar a Wasserman. Según publicó The New York Times la semana pasada, consideraron que no hay pruebas de conducta ilegal y que los hechos ocurrieron antes de las acusaciones judiciales contra Epstein y Maxwell.

Tras una revisión interna independiente, el directorio del comité decidió respaldar a Wasserman Luca Bruno - AP

El organismo argumentó que:

Analizó independientemente las interacciones.

No detectó delitos.

Mantiene confianza en su liderazgo.

La alcaldesa Karen Bass, sin embargo, señaló: “La junta tomó una decisión desafortunada. No la apoyo. Debemos revisar el liderazgo”.

La reacción del propio Wasserman ante las acusaciones

En medio de la presión, el empresario anunció que venderá su compañía de representación deportiva y entretenimiento para concentrarse en el rol cívico del comité organizador.

La medida buscó reducir la controversia, que también venía alimentada por acusaciones previas publicadas sobre su vida personal. Además: