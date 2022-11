Trabaja en un call center y decidió “alegrar” a los clientes de una manera muy original

escuchar

Las voces de algunas artistas, como Adele, por ejemplo, son capaces de dejar sin palabras a los espectadores cuando se suben a un escenario. No obstante, no son los únicos que tienen esa capacidad.

Al menos así lo demostró un tiktoker australiana identificada como Noora, quien demostró tener una singular costumbre con los clientes del call center donde trabaja.

En su cuenta de TikTok, seguida por 318.000 personas, la mujer publicó un breve clip que se convirtió viral, al punto superar el millón y medio de reproducciones. En el video, la joven se muestra con su auricular del call center, mientras tipea sobre el teclado de su computadora.

“Yo cantándoles a mis clientes para que no tengan que escuchar la música de espera”, escribió Noora en la descripción. Su voz entonaba la famosa canción “Made you look”, de Meghan Trainor. La forma en la que la cantaba era tan parecida a la original, que en apariencia podría parecer que se trataba de un “lip sync”. Es decir, simple gesticulación sobre la melodía. No obstante, la tiktoker enseguida dio pruebas de que se trataba de su voz.

Noora tiene una costumbre para sus clientes del call center

En los comentarios, la comunidad virtual se dijo sorprendida por este detalle que tiene con los clientes, pero también con lo que definieron como un “don”: “Tu voz es como la seda envuelta en una onda sonora. Hermoso”, le escribió una persona. La joven contestó esta reacción con un video más largo en el que dejó al descubierto sus habilidades vocales para toda la audiencia.

Noora comparte su voz en su cuenta de TikTok

Otra persona más se sumó a los halagos: “Podría sentarme en el teléfono y escuchar eso todos los días”. La creadora de contenido le contestó: “Wow, es bueno saberlo porque en realidad hago esto a veces”.

Algunos usuarios alabaron el servicio al cliente que podría tener con la simple acción de lucir su voz. Incluso uno aseguró que había vivido un caso como este tras hacer una llamada: “Por casualidad no trabajas para Apple ¿verdad? Alguien me estaba cantando una vez cuando estuve 3 horas al teléfono con ellos”.

Más allá del trabajo en el call center

Según el contenido que comparte en su cuenta, su trabajo en el call center sería apenas una entre varias diferentes facetas. En otro video reciente, que alcanzó más de 100.000 reproducciones, explicó detalles de su religión musulmana.

Y en otro, Noora se mostró en medio de una interpretación en lo que se presume sería un restaurante. “Si la gente supiera lo difícil que es llegar a realizar una performance en frente de muchas personas usando hijabi (el velo que cubre el pelo y gran parte de la cabeza de muchas mujeres musulmanas)”, escribió en esa descripción.

Noora sorprende al mostrar su voz en público

Como es habitual en su audiencia, la ola de apoyo llegó enseguida: “Tienes talento, eres increíble, eres brillante y ¡pagaría por verte cantar en directo!”, le escribieron.

LA NACION