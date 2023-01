Trabaja hace seis meses en una empresa en EE.UU. y se queja de algo de la cultura que “tiene que cambiar”

escuchar

Para nadie es un secreto que entre los múltiples aspectos de la vida cotidiana que cambiaron tras la pandemia, el trabajo es de los sectores que más afectados se vieron por las nuevas reglas que surgieron. Para Julia Huynh, el modelo convencional de una relación corporativa, en horario “de 9 a 5″, es una de las cosas que deben cambiar. A través de un clip en TikTok, generó múltiples reacciones y un debate al respecto.

En su cuenta (@jigglyjulia), difundió un clip donde contó su experiencia. “Llevo literalmente seis meses en mi primer trabajo corporativo y ya quiero dejarlo”, narró la joven en el video. Al mismo tiempo, aclaró que su empleo era bastante agradable y que adoraba a sus compañeros.

Una tiktoker criticó el modelo de trabajo de 9 a 5

Más allá del ambiente o de las condiciones, Huynh se centró en el hecho de que, bajo esta cultura del trabajo, el tiempo pasa muy rápido y no le queda más para otras tareas. “Cuando llega el viernes, estoy tan agotada que ya no puedo hacer nada el fin de semana”, dijo la creadora de contenido.

Inspira a provocar un cambio

“No voy a pasarme toda la vida trabajando durante cuarenta años y luego despertarme un día y pensar en ello y decir: ‘Vaya, han pasado cuarenta años y no he hecho literalmente nada’”, expresó en la grabación que ya tiene más de un millón de reproducciones y 4000 comentarios. “Tengo miedo de trabajar toda mi vida y de que me olvide de vivir realmente”, complementó en respuesta a otro usuario.

El modelo de trabajo convencional está bajo la lupa con todos los cambios después de la pandemia mina rad / Unsplash

Entre las reacciones al clip, destacaron quienes se pronunciaron a favor de establecer una semana laboral más corta. “Necesitamos fines de semana de tres días”, se leía en un comentario marcado como “Me gusta” por más de 6000 usuarios. “Nosotros, como generación, tenemos que cambiar la cultura del trabajo”, publicó otra persona.

A pesar de la visión de lo complicado que puede llegar a ser soportar el formato tradicional para muchos, Julia Huynh también es realista y compartió en su clip que la economía es un factor primordial. “El único riesgo de dejar este trabajo es que no tendré dinero, así que cómo se supone que voy a vivir, qué se supone que voy a hacer, no lo entiendo”, agregó.

Nuevas formas de trabajo

Junto con los nuevos modelos, como el trabajo a distancia y la preocupación por el bienestar de los colaboradores, han surgido también diferentes oportunidades para creativos, emprendedores y nuevos negocios, que requieren solo de unas horas de atención y ofrecen ganancias atractivas. Tal es el caso de Shannon Smith, quien pasó de ser mesera a convertirse en empresaria, con un trabajo de únicamente dos horas al día. En esa línea, otra de las historias que se han vuelto virales es la del tiktoker español @franjulises, quien fue reclutado para trabajar en Australia y comenzó a ganar 30 dólares la hora con un puesto de cleaner de construcción.

La jornada de 9 a 5 es un legado de la revolución industrial y se mantuvo prácticamente inalterable hasta la pandemia de Covid-19. Desde el año pasado, ha cobrado fuerza la tendencia llamada “jornada laboral no lineal” con la que los empleados pueden hacer su trabajo en ráfagas flexibles y concentradas, repartidas a lo largo del día. La idea es que los empleados puedan articular sus horarios de trabajo en torno a su vida personal, en lugar de atiborrarse de horas fijas y fijadas en contratos”, describe un artículo de BBC Mundo.

