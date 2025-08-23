Trabajó en un taller y extravió su billetera hace 11 años, pero la encontraron en este insólito lugar: “Fe en la humanidad”

Después de más de una década, un hombre jubilado de Ford recuperó su billetera. La había extraviado mientras trabajaba en Michigan, pero un mecánico de la firma la encontró dentro de un auto en Minnesota, a cientos de kilómetros de distancia.

Encuentra su billetera dentro de un auto Ford

Richard Guilford, un extrabajador de Ford, que se jubiló en 2024, recuperó su billetera tras 11 años de haberla perdido. La había extraviado mientras trabajaba en un taller de la firma en Michigan, pero apareció en un auto a cientos de kilómetros de distancia, informó AP.

Billetera perdida de Richard Guilford (Foto AP/Ryan Sun)

El exempleado, que tiene 56 años y reside en Petersburg, Michigan, relató que, cuando perdió sus pertenencias, la billetera contenía 15 dólares, su licencia de conducir, una identificación de la empresa, tarjetas de regalo por un valor de 275 dólares y algunos billetes de lotería.

De manera inesperada, Guilford recibió un mensaje en su cuenta de Facebook de un desconocido que le preguntó si había perdido su billetera años atrás. El extrabajador de Ford confirmó que sí, y el desconocido le reveló que la había encontrado en el compartimiento del motor de un auto.

“Te devuelve la fe en la humanidad cuando las personas dicen que encontraron algo tuyo y que te lo quieren devolver”, comentó Guilford.

De Michigan aparece en Minnesota

Chad Volk es el mecánico que encontró la billetera que Guilford extravió hace 11 años. La halló encajada entre la transmisión y la caja de filtro de aire de un Ford Edge 2015 que tiene más de 151,000 millas (243,012 kilómetros)

Mensaje sobre la billetera perdida de Richard Guilford (Captura de video AP/Mike Householder y Mark Vancleave)

De acuerdo con AP, Guilford perdió su billetera hace 11 años mientras trabajaba como mecánico de Ford en Michigan. De forma insólita, la billetera fue encontrada en un auto que reparaba en un taller de la firma, pero en Minnesota.

Por su parte, Volk dijo que fue una locura y que no se esperaba el hallazgo. “La caja del filtro no encajaba bien después de una reparación, así que probé a sacarla por completo y la cartera estaba en un pequeño reborde donde tenía que encajar. Saqué la cartera y fue todo”, dijo.

De un regalo perdido a un tesoro familiar

Todo sucedió cerca de la Navidad de 2014, cuando Richard Guilford trabajaba en el mismo Ford Edge 2015, pero en el taller de Ford en Wayne, Michigan. El vehículo formaba parte de una larga lista de autos que necesitaban reparaciones eléctricas adicionales antes de ser enviados a los concesionarios, apuntó AP.

Richard Gliford con su billetera perdida (Foto AP/Ryan Sun)

El jubilado se dio cuenta de que había perdido su billetera poco después de que se le cayera del bolsillo de su camisa, cerca de la Navidad de 2014. Pensó que la había perdido en un Ford Flex, no en un Ford Edge 2015, y nunca sospechó que estaría en el compartimento del motor.

Guilford revisó entre 30 y 40 autos ese mismo día, junto a una docena de sus compañeros, pero no tuvo éxito. Años después, se había olvidado por completo de sus pertenencias, hasta que recibió un mensaje de Volk a través de Facebook.

El extrabajador, al que sus amigos y compañeros conocen como “Big Red”, se maravilló de lo bien conservada que estaba la billetera y sus credenciales. “Piensa en esto: 11 años, más lluvia, nieve. Estaba en Minnesota, estaba en Arizona. Piensa en lo caliente que se pone la transmisión al conducir por las carreteras de Arizona. Es increíble”, dijo a la agencia.