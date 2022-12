Trabajó en una reconocida marca y dice cuál es el regalo que siempre compran los esposos infieles

escuchar

Una mujer reveló una peculiaridad de sus anécdotas como empleada de una tienda exclusiva. Lo que narró en TikTok la volvió viral porque ofreció un buen indicio a tener en cuenta por aquellas mujeres que temen estar siendo engañadas por su pareja.

La usuaria se llama Shannon Hill y cautivó a más de medio millón de personas con sus relatos, que van desde experiencias propias hasta los sucesos que vuelven tendencia a las celebridades. Esta vez, habló de su experiencia como vendedora en una tienda Chanel, a la que precisamente acudían muchos hombres para las fiestas de fin de año. “Las chicas del mostrador siempre conocemos los secretos”, señaló.

Era empleada de Chanel y reveló qué compran los esposos infieles

La sorpresa es que, estos clientes no iban con la intención de comprar un regalo únicamente para sus esposas. En muchos casos, también para sus amantes. “Yo tenía solo 19 años, pero aprendí rápido”, contó sobre el patrón que notó en su época tras el mostrador de la célebre tienda de lujo.

“Durante la temporada de fiestas, los hombres iban a comprar una fragancia, un labial, artículos para el cuidado de la piel, y pedían que lo envolviéramos muy bien... Pero algunos compraban la fragancia favorita de su esposa y también otra fragancia igual para su amante”, aseguró.

El motivo de esto, para Shannon, es muy sencillo: “No querían dejar la casa de sus amantes oliendo a una mujer diferente”. Como vendedora no solo descubrió eso, también identificó un perfume que era constante en las compras de este tipo.

“Nunca fue el número 5 porque la gente entraba y compraba eso para su madre. Nunca fueron los perfumes Chance. Siempre fue Coco Mademoiselle”, reveló sobre lo que ella y otras empleadas supieron leer entre líneas. “Si trabajas allí el tiempo suficiente y si conoces a los muchachos que entran a menudo,lo entenderías con bastante facilidad”, agregó.

De acuerdo con la exempleada de Chanel, los hombres infieles compraban dos fragancias iguales para evitar problemas Marymarkevich en Freepik.es

Las reacciones de sus seguidores fueron diversas. Una mujer lamentó que Shannon no hubiera aprovechado la ocasión para hacer una broma incómoda a estos clientes: “¡Me sería muy difícil no mencionar casualmente a las esposas algo como: “Lo dulce que es que sus marido compra no uno, sino dos perfumes!”.

Varias respaldaron esta versión desde su experiencia como vendedoras en otras áreas: “Solía trabajar en joyería fina y los maridos también compraban las mismas piezas a sus amantes”, “Nunca imaginé cuántos hombres eran infieles hasta que trabajé en una joyería”.

Una de ellas contó lo que tenían que hacer en el restaurante en el que trabajaba: “A nosotras, como baristas, también nos pasa: desayuno de domingo con la esposa y los hijos, almuerzo y cócteles con la amante”. A petición de la gerencia debían fingir que siempre era la primera vez que los veían en el lugar: “Teníamos que ser buenas actrices”, destacó.

Para otras mujeres, la de la tiktoker fue una revelación brillante, que usarán a su favor: “Por eso es que debemos comprar nuestro propio perfume y después mezclarlo, para que nunca se den cuenta”. Una usuaria incluso afirmó que su esposo nunca podría aplicar esa técnica de engaño porque constantemente cambia su fragancia.

