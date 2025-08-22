Tras el huracán Erin: el nuevo fenómeno que podría convertirse en la tormenta tropical Fernand en EE.UU.

Aunque el huracán Erin comenzó a alejarse de la costa este de Estados Unidos, la actividad ciclónica no se detiene en el océano Atlántico. Mientras la poderosa tormenta aún genera marejadas peligrosas y corrientes de resaca, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) encendió la alerta sobre nuevos sistemas que podrían transformarse en depresiones. Uno de ellos incluso podría convertirse en próxima tormenta tropical con nombre: Fernand.

Invest 90L: el sistema podría convertirse en tormenta tropical con nombre

El área con mayores posibilidades de desarrollo fue identificada como Invest 90L, un conjunto de tormentas y lluvias intensas situado a poco más de 100 millas (160 kilómetros) al noreste de las Islas de Barlovento septentrionales. Desde el jueves, el NHC comenzó a seguirlo con modelos computarizados adicionales, lo que evidencia la seriedad con que se tomó su evolución.

El Invest 90L tiene un 80% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas y 90% en siete días NHC

Ubicación : al noreste de las Islas de Barlovento, con un desplazamiento hacia el noroeste y luego hacia el norte.

: al noreste de las Islas de Barlovento, con un desplazamiento hacia el noroeste y luego hacia el norte. Probabilidades : 80% de desarrollo en las próximas 48 horas y 90% en el plazo de siete días.

: 80% de desarrollo en las próximas 48 horas y 90% en el plazo de siete días. Posible evolución: podría alcanzar categoría de depresión tropical y, en caso de intensificarse, recibir el nombre de Fernand.

El especialista Bryan Norcross, de FOX Weather, explicó: “El consenso de los distintos modelos sitúa al sistema en las cercanías del noreste del Caribe entre el viernes y el sábado. Ninguna de las proyecciones muestra un huracán poderoso, pero varias coinciden en que se tratará de una depresión o de la tormenta tropical Fernand”.

Los mapas de trayectoria sugieren que el fenómeno se mantendría al este de la costa estadounidense e incluso podría desplazarse más hacia mar abierto, con un recorrido cercano a las Bermudas. Sin embargo, los meteorólogos aclararon que la evolución dependerá de la intensidad que alcance y del momento en que logre consolidarse.

Invest 99L: un candidato con menos futuro en el Atlántico central

El segundo sistema bajo observación fue nombrado como Invest 99L. Se localizó a mitad de camino entre África y las Antillas Menores, en plena franja tropical del Atlántico central. Durante la noche del jueves mostró cierta organización, pero pronto encontró un ambiente menos favorable.

Invest 99L podría convertirse en una depresión tropical de corta duración NHC

Ubicación : cientos de millas al oeste y suroeste de Cabo Verde.

: cientos de millas al oeste y suroeste de Cabo Verde. Probabilidades : 40% de desarrollo en 48 horas y 50% en siete días.

: 40% de desarrollo en 48 horas y 50% en siete días. Limitaciones: condiciones atmosféricas poco propicias que dificultarían su consolidación.

Según el informe oficial del NHC, el sistema podría alcanzar, apenas, la categoría de depresión tropical de corta duración. “La regla fundamental aplica en ambos casos: los pronósticos sobre sistemas en formación están sujetos a errores significativos y suelen cambiar”, recordó Norcross.

En caso de sorprender y transformarse en tormenta, recibiría el nombre de Gabrielle, siempre que 90L reciba primero la nominación de Fernand.

Un tercer foco se debilitó en el Atlántico subtropical

El tercer punto que integró momentáneamente este “triángulo tropical” fue una pequeña baja presión a unas 1200 millas (2000 kilómetros) al suroeste de las Azores. Durante el jueves, el NHC la incluyó en el mapa de monitoreo, pero en pocas horas perdió fuerza y se desorganizó.

Un tercer foco es seguido de cerca, pero está prácticamente descartado que evolucione NHC

Ubicación : Atlántico subtropical, al suroeste de Azores.

: Atlántico subtropical, al suroeste de Azores. Probabilidades: prácticamente nulas, con 0% de chances de evolución.

La propia agencia prácticamente descartó su desarrollo durante el informe de este viernes, lo que reduce la atención a los otros dos sistemas que sí muestran mayor vitalidad.