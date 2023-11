escuchar

Además de ser campeones del mundo en fútbol, los argentinos tienen muchas otras razones para sentirse orgullosos de sus raíces y ondear la bandera albiceleste cada vez que existe oportunidad. Recientemente, The Best Chef Awards, un prestigioso ranking internacional que selecciona a los mejores cocineros del planeta, eligió a tres argentinos expertos en gastronomía dentro de su Top 100.

Se trata de Mauro Colagreco, Agustín Balbi y Gonzalo Aramburu, quienes figuraron en los puestos 31, 46 y 89, respectivamente. Este año, la ceremonia de premiación tuvo lugar en Yucatán, México, donde se dieron cita una selecta lista de cocineros sumamente experimentados.

Por tercer año consecutivo, el español David Muñoz, mejor conocido como Dabiz Muñoz, fue reconocido como el mejor chef del mundo. Su restaurante, ubicado en Madrid, se llama DiverXo, y cuenta con un único menú de degustación que cuesta 365 euros por persona, y no incluye las bebidas, una exclusiva selección de vinos cuyo precio arranca en 300 euros. El local gastronómico cuenta con tres estrellas Michelin.

Mauro Colagreco participó como jurado en una de las ediciones de MasterChef España Instagram/@maurocolagreco

En lo que se refiere a los lugares ocupados por los argentinos, Mauro Colagreco obtuvo el puesto 31. Este reconocido chef, originario de La Plata, está establecido en Francia, donde lidera la cocina de Mirazur, un exclusivo restaurante en Menton, en la Costa Azul, y que en 2019 formó parte de la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Colagreco no tiene nada que envidiarle a Muñoz, ya que también tiene tres estrellas Michelin gracias a Mirazur.

“Cada vez que uno come, decide el mundo en el que quiere vivir”, es una de las frases más comunes de este chef rioplatense. Colagreco también dirige Ceto, ubicado en la Costa Azul y que tiene sus propias versiones en Tailandia y Suiza. El joven chef tampoco se olvida de la Argentina, ya que es creador de Carne, una hamburguesería con sedes en La Plata y Olivos.

Agustín Balbi dirige Andō, en Hong Kong

En tanto, Agustín Balbi, el número 46 del listado de 100, pisa fuerte con Andō, en Hong Kong, un restaurante galardonado con una estrella Michelin gracias a su gestión y la de su equipo. Su carrera comenzó con el francés Thierry Pszonka, chef del hotel Sofitel de la calle Arroyo en Retiro.

“Nacido en la Argentina, pero tras perfeccionar sus habilidades en Japón, el chef y fundador Agustín Balbi abrió Andō para hacer realidad su visión culinaria desde su punto de vista único. En un comedor minimalista lleno de detalles de buen gusto y una cocina abierta, su menú de degustación lleva a los comensales a un viaje personal fusionando sus raíces ancestrales con fuertes influencias japonesas”, es parte de la reseña que se puede leer en la web de la Guía Michelin.

Gonzalo Aramburu es el creador del exclusivo Aramburu, con sede en el barrio porteño de Recoleta Instagram/@arambururesto

Mientras tanto, Gonzalo Aramburu, el número 89 de la codiciada lista, es otro chef argentino que se formó en Francia, pero volvió al país con una apuesta innovadora para los paladares. Su exclusivo restaurante Aramburu forma parte de Relais & Châteaux, una élite internacional de establecimientos de lujo enfocados en ofrecer una gastronomía y la hospitalidad de muy alta calidad.

Aramburu tiene sede en la calle Vicente López, en el barrio porteño de Recoleta, y ofrece un menú variado con mucho color y texturas. Entre los favoritos se destacan el cannoli de quinoa, ricota y lima y la codorniz con coliflor y hojas de estación.

LA NACION