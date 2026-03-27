Trump anunció que su firma aparecerá en el papel moneda que Estados Unidos lanzará por el 250° aniversario de la independencia

WASHINGTON.- La firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comenzará a figurar en el nuevo papel moneda del país norteamericano, convirtiéndose en la primera vez que un mandatario en funciones tome esta medida. La decisión fue tomada a modo de celebración del 250° aniversario de la independencia, que se cumple el próximo 4 de julio.

La medida fue anunciada este jueves por la Secretaría del Tesoro y sería la primera vez que aparece la firma de un presidente en funciones, ya que tradicionalmente los billetes estadounidenses llevaron las del secretario del Tesoro y del tesorero, pero no la del máximo mandatario.

“En celebración del 250° aniversario de Estados Unidos, la firma del presidente Donald J. Trump junto a la de Scott Bessent aparecerá pronto en la moneda estadounidense, marcando un hito histórico y simbolizando que el liderazgo y la dedicación del presidente a nuestra gran nación tendrán un impacto duradero”, indicó el tesorero Brandon Beach en sus redes sociales.

Se trata del más reciente caso en el que Trump pone su nombre y su imagen en instituciones culturales estadounidenses, después de que le cambiara el nombre el Instituto de Paz de Estados Unidos, al Centro Kennedy para las artes escénicas y a una nueva clase de buques de guerra, entre otros homenajes.

In celebration of America’s 250th anniversary, President Donald J. Trump’s signature alongside @SecScottBessent's will soon appear on U.S. currency, marking a first in history, and symbolizes @POTUS' leadership and dedication to our great nation will carry a lasting impact.… — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) March 26, 2026

Los planes, a su vez, se producen en paralelo a una iniciativa actual para poner la cara de Trump en una moneda. Una comisión federal de artes aprobó este mes el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente norteamericano, también como celebración por el aniversario.

Por su parte, Bessent manifestó en un comunicado que “no hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país” que con billetes que lleven el nombre de Trump. ”Bajo la dirección del presidente Trump, estamos en la senda de un crecimiento económico sin precedentes, un duradero predominio del dólar, así como fortaleza y estabilidad fiscal", declaró.

Asimismo, Beach señaló que imprimir la firma del jefe de Estado en la moneda estadounidense “no sólo es apropiado, sino también bien merecido” y marcó: “La huella que el presidente ha dejado en la historia, en calidad de arquitecto del renacimiento económico de la ‘Edad de Oro’ estadounidense, es innegable”.

En tanto, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos es responsable de producir todo el papel moneda, mientras que la Casa de Moneda de Estados Unidos produce todas las monedas.

Hay una iniciativa para que la cara de Trump aparezca en una moneda JIM WATSON - AFP

La moneda de colección tendrá en el anverso la imagen del presidente de pie y con los puños cerrados sobre un escritorio, mientras que, en el reverso, mostrará a un águila, el símbolo de Estados Unidos.

Trump va a firmar una orden para pagar a agentes de la TSA

A través de una publicación en sus redes sociales, el presidente norteamericano anunció que firmará una orden de emergencia para que el secretario de Seguridad Nacional le pague de inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Mientras tanto, el Congreso lidia con tensiones para alcanzar un acuerdo para poner fin al estancamiento presupuestario que produjo atascos en aeropuertos y dejó a los trabajadores sin pago.

“No es algo fácil de hacer, pero lo voy a hacer”, dijo Trump, que argumentó que buscará detener lo antes posibles el “caos de los aeropuertos”. La Casa Blanca había planteado la intención de establecer una emergencia nacional para pagarle a los trabajadores de la TSA.

En paralelo, los senadores estadounidenses revisaron una “última y definitiva” oferta para poner fin al estancamiento en la financiación. Los demócratas se negaron a financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y exigieron cambios en las medidas migratorias de Trump.

Con información de AP y AFP.