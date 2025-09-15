Trump conmina a Israel a ser "cuidadosos" tras ataque en Qatar
El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó este domingo con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Qatar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias.
"Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital qatarí.
Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.
El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel.
El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad qatarí.
Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.
