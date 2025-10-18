Trump considera la idea de un túnel entre Alaska y Rusia

El presidente Donald Trump expresó el viernes interés en un túnel submarino que conecte el estado estadounidense de Alaska con Rusia, un proyecto planteado un día antes por un alto funcionario ruso al multimillonario Elon Musk.

"Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es (...) interesante", dijo Trump cuando los reporteros en la Casa Blanca le preguntaron sobre la idea durante la reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Trump dijo que acababa de escuchar sobre el posible proyecto transfronterizo y le preguntó a Zelenski: "¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?".

El líder ucraniano, a cargo de combatir una invasión rusa a gran escala durante más de tres años, respondió: "No estoy contento con eso", lo que provocó una risa de su anfitrión.

El enviado de economía internacional del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionó la idea el jueves en la plataforma X, propiedad de Musk.

Afirmó que el planteamiento de un "puente de paz" entre Rusia y Alaska se remonta a la era de la Guerra Fría, y publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering.

"Con la tecnología moderna de @boringcompany esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump", una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de US$8000 millones, publicó Dmitriev.

The Boring Company es otra empresa de Musk, la persona más rica del mundo y jefe de Tesla y SpaceX, que busca revolucionar el transporte urbano mediante la construcción de túneles.

