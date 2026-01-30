Trump demanda al IRS y al Tesoro de EE.UU. por filtrar su declaración de impuestos y reclama US$10.000 millones

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump presentó el jueves una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que reclama 10.000 millones de dólares por el daño que, según sostiene, provocó a sus negocios la filtración de sus declaraciones de impuestos a la prensa entre 2018 y 2020.

Trump presentó la demanda a título personal -y no como presidente- junto con sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y el conglomerado familiar, The Trump Organization. El documento sostiene que el IRS y el Departamento del Tesoro “tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes”.

Durante su primer mandato presidencial, las declaraciones de impuestos de Trump fueron objeto de especulación después de que rompiera con la tradición de sus predecesores y se negara a publicarlas como candidato.

Un letrero fuera del edificio del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), el 4 de mayo de 2021, en Washington Patrick Semansky - AP

Los documentos fueron filtrados a The New York Times y ProPublica entre 2018 y 2020 por Charles “Chaz” Edward Littlejohn, un exempleado del IRS que trabajaba para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional. Según la fiscalía, las filtraciones “no tenían precedentes en la historia del IRS”. La divulgación violó el Código 6103 de la agencia, una de las leyes de confidencialidad más estrictas del estatuto federal.

“Los acusados han causado a los demandantes daños reputacionales y financieros, vergüenza pública, mancharon su reputación empresarial, los han presentado bajo una luz falsa y han afectado negativamente la figura pública del presidente Trump y los demás”, señala el documento presentado ante un tribunal federal en Miami.

Littlejohn se declaró culpable en 2023 por la filtración y actualmente cumple una condena de cinco años de prisión.

El trasfondo de la demanda

The New York Times informó en septiembre de 2020 que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre sus ganancias en 2016 y 2017, y que no pagó nada durante 10 de los 15 años anteriores.

En 2021, ProPublica publicó una serie sobre discrepancias en los registros fiscales de Trump. Posteriormente, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, entonces controlada por los demócratas, divulgó seis años de sus declaraciones de impuestos.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan al estreno de “Melania” en el John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington Jose Luis Magana - FR159526 AP

La demanda sostiene que las filtraciones de Littlejohn a las organizaciones periodísticas “afectaron negativamente el apoyo de los votantes al presidente Trump durante las elecciones presidenciales de 2020”.

La presentación judicial se conoce después de que el Departamento del Tesoro anunciara esta semana la rescisión de sus contratos con Booz Allen Hamilton, tras la acusación y posterior encarcelamiento Littlejohn por filtrar información fiscal de miles de las personas más ricas del país, incluidos el actual mandatario, Jeff Bezos y Elon Musk.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó al anunciar la medida que la empresa “no implementó salvaguardas adecuadas para proteger datos delicados, incluida la información confidencial de los contribuyentes a la que tenía acceso a través de sus contratos con el Servicio Interno de Impuestos”.

Por el momento, no hubo comentarios de representantes de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro ni del IRS sobre la demanda.

Agencias AFP y AP