Trump demandó a CBS por una entrevista a Kamala Harris en campaña y ahora Paramount le pagará 16 millones de dólares

NUEVA YORK.- La empresa matriz de CBS, Paramount, llegó a última hora del martes a un acuerdo sobre una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por una entrevista a la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris emitida en octubre, la última concesión de una empresa de medios de comunicación a un presidente que ha atacado a la prensa por lo que describe como coberturas falsas o engañosas.

Paramount dijo que pagará 16 millones de dólares para resolver la demanda con el dinero asignado a la futura biblioteca presidencial del mandatario, pero que no se pagará a Trump “de forma directa o indirecta”.

“El acuerdo no incluye una declaración de disculpa o arrepentimiento”, añadió el comunicado de la compañía, y dijo que había aceptado publicar las transcripciones escritas de futuras entrevistas de 60 Minutes con candidatos presidenciales.

El logo de CBS a la entrada de su sede, en Nueva York, el 6 de diciembre de 2018. Mark Lennihan - AP

Las acciones de Paramount subían un 0,5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.

“Angustia mental”

Trump presentó en octubre una demanda por 10.000 millones de dólares contra CBS, alegando que la cadena editó de forma engañosa una entrevista que emitió en su programa 60 Minutos con la entonces vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris para “inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata” en las elecciones.

Paramount y CBS rechazaron la afirmación de que se editó la entrevista para mejorar la imagen Harris y solicitaron que se desestimase la demanda.

El abogado de Trump dijo que el presidente había sufrido “angustia mental” por la edición de la entrevista por parte de CBS News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una mesa redonda en el "Alcatraz de los caimanes", un nuevo centro de detención para migrantes en las instalaciones de formación y transición de Dade-Collier, el 1 de julio de 2025, en Ochopee, Florida Evan Vucci - AP

En una demanda modificada presentada en febrero, Trump elevó su reclamación por daños y perjuicios a 20.000 millones de dólares.

La CBS emitió dos versiones de la entrevista a Harris en las que ella parece dar respuestas diferentes a la misma pregunta sobre la guerra entre Israel y Hamas, según la demanda presentada en un tribunal federal de Texas.

La transcripción de la entrevista mostró que Harris dio una larga respuesta a una pregunta sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Unos 21 segundos de esa respuesta se emitieron en un avance de la entrevista en Face the Nation, otro programa de CBS News. Y un fragmento distinto de siete segundos se emitió al día siguiente en un episodio en el prime time de 60 Minutes. Trump afirmó en su demanda que las acciones de CBS equivalían a una “distorsión informativa” cuyo objetivo era inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata. Paramount cuestionó esa descripción.

Shari Redstone, presidenta y accionista mayoritaria de Paramount, declaró ante su junta directiva que estaba a favor de explorar un acuerdo con Trump. Algunos ejecutivos de la compañía consideraron la demanda del presidente como un posible obstáculo para completar la venta multimillonaria de la compañía al estudio de Hollywood Skydance, que requiere la aprobación del gobierno de Trump.

El equipo legal de Trump celebró el acuerdo. “Con este acuerdo récord, el presidente Donald J. Trump ofrece otra victoria para el pueblo estadounidense”, dijo un portavoz.

Mal precedente

El caso ha sido seguido de cerca por defensores de la libertad de prensa y por periodistas de la CBS, cuyos abogados calificaron la demanda de Trump como “completamente infundada” y prometieron luchar de forma enérgica contra ella.

El acuerdo es la señal más clara hasta la fecha de que la capacidad de Trump para intimidar a las principales instituciones estadounidenses se extiende a la industria mediática.

Algunos defensores de la prensa y abogados especializados creen que los acuerdos sientan un mal precedente y aumentan la probabilidad de más demandas contra medios, especialmente cuando los casos carecen de fundamento.

ABC News recibió críticas en diciembre por pagar 15 millones de dólares —también para la futura biblioteca de Trump— para resolver una demanda interpuesta por este. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, también llegó a un acuerdo por 25 millones de dólares en enero en una demanda interpuesta por Trump.

“Si resuelves los casos, le enviarás un mensaje a tu equipo de noticias para que no se exceda por miedo a que demanden a la gente”, dijo Edward Klaris, un veterano abogado de medios, “y vas a presentar más casos contra tu empresa porque podrían pensar que si te demandan, van a cobrar”.

La Freedom of the Press Foundation, un grupo de defensa de los medios que dice ser accionista de Paramount, indicó que presentaría una demanda en protesta si se llegaba a un acuerdo.

Agencias Reuters, AP, The New York Times y The Washington Post