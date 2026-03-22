Trump despliega agentes migratorios en aeropuertos y apunta contra los demócratas en medio de la crisis interna

WASHINGTON.– En las próximas horas empezarán a aparecer en los aeropuertos estadounidenses agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), los mismos que Donald Trump desplegó por miles en distintas ciudades de Estados Unidos para mostrar su mano dura contra los inmigrantes.

Controles saturados y demoras en aeropuertos de Estados Unidos, en un contexto en el que el gobierno busca desplegar agentes migratorios para reforzar la seguridad MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Acorralado entre una guerra con Irán que no va como esperaba y los descontentos de su base, el magnate decidió volver a centrar la atención en un terreno apreciado por sus seguidores -la seguridad y la inmigración- enviando agentes del ICE a trabajar junto al personal de la TSA (la seguridad aeroportuaria) para aligerar su carga y reducir el caos en los aeropuertos.

Una tarea para la que, sin embargo, los agentes de inmigración no fueron entrenados. “A partir de mañana ICE irá a los aeropuertos para ayudar a nuestros extraordinarios agentes de seguridad, que se han mantenido en sus puestos a pesar de que los demócratas de la extrema izquierda, concentrados únicamente en proteger a delincuentes reincidentes que entraron ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a Estados Unidos bloqueando los fondos que se habían acordado hace tiempo, con contratos firmados y sellados”, anunció el presidente en un mensaje en su cuenta de la red social Truth.

Largas filas de pasajeros en los controles de seguridad de aeropuertos estadounidenses, en medio de la falta de personal y el bloqueo presupuestario que afecta a la TSA MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La referencia es al cierre administrativo del Departamento de Seguridad Nacional que ya dura más de un mes y dejó sin sueldo a los empleados de la TSA. Republicanos y demócratas se atribuyen mutuamente la responsabilidad de la parálisis de los fondos y, de hecho, el bloqueo se debe a un punto muerto político.

La oposición se niega a votar la ley hasta que no se introduzcan enmiendas que prevean responsabilidades para los agentes de inmigración y fronteras. El Grand Old Party no quiere ceder ni un milímetro y, en ausencia de un compromiso, agencias como la TSA, la FEMA (protección civil de Estados Unidos) y la Guardia Costera no pueden pagar los salarios a sus empleados.

Pasajeros esperan durante horas en los controles aeroportuarios en Estados Unidos, en una crisis operativa agravada por la parálisis política y la falta de fondos para la seguridad MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al frente de la nueva misión estará el jefe fronterizo de Trump, Tom Homan, a quien el presidente envió a Minneapolis para calmar los ánimos tras los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti. No está claro qué sucederá exactamente con los agentes del ICE en los aeropuertos. En un post en Truth, Trump mencionó que se dedicarán a arrestar inmigrantes ilegales, pero eso no tendría nada que ver con ayudar al personal de seguridad ni con agilizar las colas de los controles.

Además, como señaló el sindicato que representa a los empleados de la TSA, “sustituir a los no remunerados por agentes del ICE no es una solución, sino una peligrosa escalada”.

“No están formados ni certificados en seguridad aeroportuaria”, afirmó el líder sindical Everett Kelley, subrayando que los agentes de la TSA pasan meses desarrollando habilidades altamente especializadas para detectar explosivos, armas y amenazas sofisticadas diseñadas para eludir los controles. “No se puede improvisar en esto”.

Pasajeros avanzan a paso lento entre filas interminables en aeropuertos de Estados Unidos, donde la falta de personal y la disputa política empiezan a sentirse en la experiencia cotidiana de viaje MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, el riesgo es que, más que cubrir una carencia, se cree otra aún más peligrosa en materia de seguridad. Lo cierto es que Donald Trump tomó su decisión.

Al mensaje en el que anunciaba el despliegue del ICE siguió otro en el que el presidente identificó un nuevo enemigo a batir, esta vez interno: los demócratas. “Con la muerte de Irán, ¡­el mayor enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata, radical de izquierda y altamente incompetente!”.

Agencia ANSA