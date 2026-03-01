Nueva ley para frenar megacentros del ICE: qué cambiaría este lunes 2 de marzo y cómo impacta en migrantes

La política del gobierno de Donald Trump para ampliar de manera acelerada la capacidad de detención migratoria encontró una nueva resistencia en el Congreso. Un grupo de senadoras presentará un proyecto que busca poner límites concretos a la instalación de enormes centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en distintos estados de EE.UU.

Consentimiento estatal y local obligatorio para los centros del ICE

Según informó The Washington Post, las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan planean introducir una ley que impediría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abrir nuevos centros de procesamiento o detención migratoria sin el aval explícito de las autoridades estatales y locales.

La propuesta también cuenta con una versión espejo en la Cámara de Representantes impulsada por legisladores de New Hampshire.

La propuesta liderada por las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan establecería que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no podrá abrir nuevos centros de procesamiento sin el aval del gobernador del estado afectado Morgan Lee - AP

El texto, que se presentaría este mismo lunes, establece que el DHS no podrá avanzar en la puesta en marcha de nuevas instalaciones sin la aprobación tanto del gobernador del estado correspondiente como de los funcionarios locales.

Además, obligaría al gobierno federal a notificar formalmente al Congreso y abrir un período de comentarios públicos de al menos 30 días antes de habilitar cualquier nuevo establecimiento de detención o procesamiento.

Shaheen explicó que la iniciativa responde a inquietudes transmitidas por autoridades municipales: “Nunca fueron consultados sobre los planes de ICE y no quieren el caos de nuevos centros de detención en sus comunidades”, afirmó la senadora, al aludir específicamente a la ciudad de Merrimack, en New Hampshire, donde se proyecta la reconversión de un depósito en centro regional.

Según informó The Washington Post, el panorama legislativo es complejo. Con un Congreso controlado por los republicanos, las posibilidades de aprobación son reducidas.

El proyecto de ley obligaría al gobierno federal a abrir un periodo de comentarios públicos de al menos 30 días antes de habilitar cualquier instalación CalMatters

El plan del ICE para la expansión masiva de detenciones ya en marcha

La legislación surge como reacción directa a la estrategia delineada por la administración Trump para acelerar deportaciones mediante la creación de una red de grandes almacenes reconvertidos en centros de detención. En diciembre de 2025, The Washington Post adelantó detalles de documentos internos de ICE que describen un ambicioso plan para alojar a más de 80.000 inmigrantes detenidos en forma simultánea en instalaciones de gran escala.

De acuerdo con esa investigación, el gobierno busca establecer siete centros masivos con capacidad para entre 5000 y 10.000 personas cada uno, además de 16 sitios de procesamiento más pequeños que podrían albergar hasta 1500 detenidos. Estos complejos estarían ubicados cerca de nodos logísticos estratégicos en estados como Virginia, Texas, Louisiana, Arizona, Georgia y Missouri.

La administración Trump planea una expansión sin precedentes para alojar a más de 80.000 inmigrantes de forma simultánea Google Maps

El mayor de los depósitos proyectados podría alojar hasta 10.000 personas en Stafford, Virginia, a unas millas de Washington D. C. En Hutchins, Texas, se prevé una capacidad cercana a 9500 plazas, mientras que en Hammond, Louisiana, el número ascendería a 9000.

El diseño contempla que las personas recién arrestadas permanezcan unas semanas en centros de procesamiento antes de ser trasladadas a estos grandes almacenes, donde quedarían a la espera de su deportación.

La administración ya cuenta con un respaldo presupuestario significativo: el Congreso asignó 45.000 millones de dólares para expandir la detención migratoria en una ley fiscal y de gastos firmada el año pasado por Trump.

Además, el gobierno informó que ya deportó a más de 579 mil personas como parte de una campaña que busca remover a millones de inmigrantes indocumentados.