Trump dice que comprará un Tesla, pero en el pasado ha criticado duramente a vehículos eléctricos

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump, quien está comprando un Tesla para mostrar lealtad al CEO de la compañía, Elon Musk, ha tenido mucho que decir sobre los vehículos eléctricos a lo largo de los años. La mayor parte de ello no es positiva.

Por supuesto, Trump también fue una vez un crítico acérrimo de Musk, lo cual es especialmente notable dado lo cercanos que son ahora.

Un vistazo a algunos de los comentarios de Trump sobre los vehículos eléctricos — y sobre Musk:

Trump incluye los coches eléctricos en un mensaje navideño amargo

Trump marcó la Navidad de 2023 con una publicación en redes sociales en la que agrupó la “Locura de los Coches Eléctricos” junto a varios enemigos políticos que, según él, “están buscando destruir nuestro una vez grande Estados Unidos. QUE SE PUDRAN EN EL INFIERNO.”

Unas semanas antes, durante un mitin en Ankeny, Iowa, Trump declaró sobre los vehículos eléctricos: “No van lejos, cuestan una fortuna”. También sugirió que el ejército estaba considerando hacer “tanques totalmente eléctricos” y se burló, “estás en medio del desierto y dices, ‘¿Sabes qué? Nos estamos quedando sin electricidad. ¿Tienen un cargador por aquí?’”

En noviembre de 2023, en un mitin en Claremont, Nueva Hampshire, Trump también mencionó que la distancia es un problema para los vehículos eléctricos: “No puedes salir de Nueva Hampshire en un coche eléctrico”.

“¿A dónde vas? ‘Voy a Massachusetts.’ Bueno, más te vale conseguirte un motor con gasolina porque este coche no te llevará allí”, expresó. “Bueno, podrías, si paras unas cuatro veces”.

Eso siguió a su broma durante un evento en Clive, Iowa, el mes anterior: “Los coches eléctricos son buenos si tienes una empresa de remolque”.

Trump acusa al gobierno de Biden de tramar un ‘engaño’ sobre los coches eléctricos

Los vehículos eléctricos fueron un objetivo especialmente atractivo para Trump durante la huelga de seis semanas del sector automotriz en septiembre de 2023. Fue entonces cuando le dijo a un mitin en Clinton Township, Michigan, “Compras un vehículo eléctrico para que puedas conducir 15 minutos antes de que tengas que cargar.”

Trump, un republicano, denunció en un mensaje en su sitio de redes sociales que el entonces presidente Joe Biden, un demócrata, traicionó trabajadores automotrices “con su ridículo engaño de coches eléctricos”. Sugirió que promover los vehículos eléctricos “era idea de los Fascistas de Izquierda Radical, Marxistas y Comunistas” y que “en tres años, todos estos coches se fabricarán en China”.

Trump también ha elogiado a los vehículos eléctricos en ocasiones

Como en muchos temas importantes, Trump ha sido inconsistente sobre los vehículos eléctricos. Durante su primer mandato, en septiembre de 2020, Trump aplaudió un camión eléctrico Lordstown Motors Endurance en un evento fuera de la Casa Blanca, llamándolo un “vehículo increíble”.

Después de que Musk respaldara la candidatura del expresidente para regresar a la Casa Blanca, Trump comenzó a sugerir que los vehículos eléctricos podrían ser buenos para algunas personas.

“Estoy a favor de los coches eléctricos. Tengo que estarlo porque Elon me respaldó muy fuertemente”, manifestó Trump durante un mitin en agosto en Atlanta.

En una conversación posterior en X, la plataforma de redes sociales que también posee Musk, Trump llamó a Tesla un “gran producto” mientras señalaba, “Eso no significa que todos deban tener un coche eléctrico”.

Durante su discurso inaugural, Trump prometió, “Revocaremos el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz”, pero también declaró que los estadounidenses podrán “comprar el coche de su elección”. Si bien no había un mandato de Biden que obligara la compra de vehículos eléctricos, sus políticas estaban destinadas a alentar a los estadounidenses a comprarlos y a las empresas automotrices a cambiar de vehículos de gasolina a coches eléctricos.

Trump también ha criticado anteriormente a Musk

Así como tuvo un cambio de opinión sobre los vehículos eléctricos, Trump ha cambiado su tono sobre Musk, quien ahora es uno de sus asesores. Cuando la pareja tuvo una disputa en línea en 2022, Trump ridiculizó a Musk por buscar apoyo durante su primer mandato.

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para todos sus muchos proyectos subsidiados, ya sean coches eléctricos que no van lejos, coches sin conductor que chocan, o cohetes que no van a ninguna parte, todos proyectos inútiles si no fuera por subsidios, y diciéndome cómo era un gran fan de Trump y republicano, podría haber dicho, ‘póstrate y ruega,’ y lo habría hecho”, escribió Trump entonces.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.