Trump dice que "no bromea" sobre un posible tercer mandato presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió de nuevo el domingo que podría optar a un tercer periodo de gobierno, un desafío a la Constitución que establece solo dos.

El multimillonario de 78 años ha dicho en varias ocasiones que puede aspirar a más de dos mandatos, pero sus declaraciones del domingo son las más concretas en lo referente a un plan para alcanzar ese objetivo.

Preguntado sobre si no planea dejar el cargo el 20 de enero de 2029, en la próxima inauguración presidencial, Trump respondió a periodistas el domingo a bordo del avión presidencial: "No estoy buscando eso, pero les digo que he tenido más gente que me pide tener un tercer mandato".

"Tenemos todavía casi cuatro años, es mucho tiempo, pero a pesar de eso mucha gente dice que tengo que volver a presentarme. Les encanta nuestro trabajo".

Más temprano en una llamada al canal de televisión NBC dijo: "No bromeo", cuando se le pidió aclarar sus comentarios sobre un nuevo mandato presidencial. "Hay métodos con los cuales podría hacerse", agregó.

"Mucha gente quiere que haga esto", insistió. "Pero básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto en la administración".

Reformar la Constitución de Estados Unidos para permitir un tercer mandato presidencial requeriría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, números que el partido Republicano de Trump no tiene.

Trump afirmó que es "demasiado temprano para pensar en eso", pero aseguró a NBC que se le han presentado planes que le permitirían buscar la reelección.

Cuando NBC le preguntó sobre un posible escenario en el cual el vicepresidente JD Vance se presentara como candidato a presidente y luego renunciara para entregar el poder a Trump, el actual mandatario dijo que "ese es un" método.

Agregó que "hay otros", pero se negó a dar más detalles.

Trump lanzó su segunda presidencia con una oleada sin precedentes de decretos y ha utilizado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para desmantelar partes del gobierno federal.

Si Trump no busca enmendar la Constitución a través del Congreso, necesitaría conseguir el apoyo de dos tercios de los 50 estados del país para llamar a una convención constitucional que propusiera cambios a la Carta Magna.

Ya sea por una u otra vía, necesitaría luego la ratificación de tres cuartos de todos los estados.

Las dos alternativas parecen poco posibles, teniendo en cuenta el actual número de estados y congresistas bajo control republicano.

Estados Unidos nunca ha tenido una convención constitucional. Las 27 enmiendas a la Constitución pasaron por el Congreso.

aha/dw/nn/mar/mb/cjc/mas