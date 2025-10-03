Hizo campaña por Trump y ahora se opone al show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl: “No deberían permitirlo”

Danica Patrick, expiloto de carreras y reconocida simpatizante de Donald Trump, criticó duramente la elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La exdeportista, que incluso hizo campaña por el republicano, expresó su rechazo en redes sociales.

Danica Patrick se mostró en contra de Bad Bunny en el Super Bowl

La mujer ironizó sobre la participación de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny en el Super Bowl XL. El pasado lunes 29 de septiembre, a través de su cuenta de X encendió la polémica: “Oh, qué divertido”.

El posteo de la ex deportista en contra de Bad Bunny y el Super Bowl @DanickaPatrick

Luego, justificó su postura al asegurar: “No se deberían permitir canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos de mayor audiencia de Estados Unidos del año… no solo en el ámbito deportivo”.

El trasfondo político tampoco pasó desapercibido, ya que la presentadora del podcast Pretty Intense reveló haber votado por el actual presidente. En tanto que el artista había mostrado su apoyo a Kamala Harris en las últimas semanas de la campaña electoral de 2024.

En sus redes sociales, Patrick dijo durante la elección: “Voté por Donald Trump y estoy deseando que haga que Estados Unidos vuelva a ser grande. Votar por él parece ser como votar por la razón. Es como la decisión racional y razonable”.

La presentadora confesó su voto por Donald Trump en las últimas elecciones

El fiscal general de Texas también se pronunció en contra de Bad Bunny

En la misma línea que Patrick, Ken Paxton, fiscal general de Texas, pidió “algo de patriotismo” después de que se conociera la noticia de que el artista latino sería el artista principal de uno de los eventos más importantes de Estados Unidos.

Paxton fue más allá y propuso a otro artista para el espectáculo del halftime show. “Yo voto porque consigamos a Jason Aldean y llevemos algo de patriotismo a un país que lo necesita desesperadamente”, sentenció en una publicación en su perfil de X el lunes 29 de septiembre.

Paxton expresó su apoyo para que otro artista oriundo de Georgia lo reemplace X/@KenPaxtonTX

Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX

A pesar de las críticas en redes sociales, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) confirmó que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo en el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

De esta manera, Benito se convertirá en el cuarto artista latino que dirá presente en el show del Super Bowl. Según recopiló Billboard, solo Gloria Estefan, Shakira y Jennifer Lopez han liderado esta presentación musical.

Bad Bunny será el cuarto artista latino en la historia que encabezará el show de medio tiempo de un Super Bowl (Instagram/@badbunnypr) (NFL)

Por otro lado, horas antes de que se conociera la noticia, el músico publicó en su cuenta de X: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. Esto sorprendió a sus fanáticos porque cuando dio a conocer las fechas de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, no había shows en suelo estadounidense.

En una entrevista con la revista i-D, Bad Bunny reveló una de las razones por las que decidió omitir por completo al país norteamericano. “Estaba el tema de que, por ejemplo, el ICE podría estar afuera de mi concierto. Eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, manifestó en ese momento.