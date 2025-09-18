Qué reacciones hubo tras la pelea entre Jimmy Kimmel y Donald Trump

La cadena ABC suspendió de manera indefinida el programa del presentador Jimmy Kimmel, una decisión que provocó pronunciamientos de figuras políticas y del espectáculo en medio de un cruce con el presidente Donald Trump. El conflicto se originó por los comentarios del comediante sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que desencadenó una fuerte respuesta del gobierno y sus aliados.

Las críticas de demócratas, celebridades y organizaciones

La medida de ABC generó una condena generalizada por parte de la oposición. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó este miércoles la cancelación de programas y el despido de comentaristas como acciones “coordinadas” y “peligrosas”. Newsom afirmó que el Partido Republicano “no cree en la libertad de expresión”. En su cuenta de la red social X, concluyó: “Te están censurando en tiempo real”.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la cancelación de programas como una acción "coordinada" y "peligrosa" Rich Pedroncelli� - FR171957 AP�

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a un rechazo unánime. Señaló que “todos, en todo el espectro político, deberían alzar la voz para detener lo que le está sucediendo a Jimmy Kimmel”.

El senador Chris Murphy alertó sobre una posible campaña para “usar el asesinato de Charlie Kirk como pretexto para usar el poder de la Casa Blanca y eliminar a los críticos de Trump y a sus oponentes políticos”.

Este jueves, el expresidente Barack Obama se sumó a las críticas. “Después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración la llevó a un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan“, escribió en un posteo en X.

El expresidente Barack Obama acusó a la administración actual de llevar la "cultura de la cancelación" a un nuevo nivel

El mundo del espectáculo también manifestó su descontento. El actor Ben Stiller afirmó que la decisión “no es correcta”. El comediante Michael Kosta, presentador de The Daily Show, consideró el hecho un “momento crucial” en la historia de Estados Unidos. “Las cadenas de televisión deben contraatacar. Esto es una completa tontería”, escribió.

El origen del conflicto: los dichos sobre Charlie Kirk

La suspensión de Kimmel ocurrió después de los comentarios que realizó durante su monólogo de apertura el lunes por la noche. El presentador se refirió al tratamiento mediático del asesinato del activista Charlie Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la pandilla MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo el conductor. Kimmel sugirió que el sospechoso del crimen, Tyler Robinson, podría ser un republicano pro-Trump. El presidente, por su parte, acusó a la “izquierda radical” por el homicidio.

Kimmel sugirió que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk podría ser un republicano pro-Trump

La celebración de Trump y la advertencia de la FCC

Desde Gran Bretaña, Donald Trump celebró la suspensión. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, fue cancelado”, publicó en su red Truth Social. “Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”, agregó.

Durante una conferencia de prensa junto al primer ministro británico, Keir Starmer, Trump insistió: “Jimmy Kimmel fue despedido porque tenía malos índices de audiencia más que otra cosa y dijo una cosa horrible sobre un gran y conocido caballero como Charlie Kirk”.

Donald Trump celebró la medida y afirmó que eran "buenas noticias para Estados Unidos"

La decisión de ABC se produjo tras una advertencia de un alto funcionario del gobierno. Este miércoles, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), advirtió que su agencia podría tomar medidas contra ABC debido a las expresiones de Kimmel. Esta advertencia se enmarca en una campaña de los aliados de Trump contra quienes expresaron opiniones críticas sobre Kirk tras su muerte.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.