Trump inicia despidos de personal de control de tráfico aéreo de FAA semanas después de choque en DC

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a despedir a varios cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA), alterando el personal durante un ajetreado fin de semana de viajes aéreos y sólo unas semanas después de una colisión fatal en el aire en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Los trabajadores en período de prueba fueron el objetivo de correos electrónicos enviados tarde en la noche del viernes notificándoles que habían sido despedidos, dijo David Spero, presidente del sindicato de Especialistas en Seguridad de Aviación Profesional, en un comunicado.

Los trabajadores afectados incluyen personal contratado para el mantenimiento de radar, aterrizajes y ayudas de navegación de la FAA, informó un controlador de tráfico aéreo a The Associated Press. El controlador no estaba autorizado a hablar con los medios y pidió permanecer en el anonimato.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo señaló en un breve comunicado el lunes que estaba “analizando el efecto de los despidos reportados de empleados federales en la seguridad de la aviación, el sistema nacional de espacio aéreo y nuestros miembros”.

Spero indicó que los mensajes comenzaron a llegar después de las 7:00 de la tarde del viernes y continuaron hasta tarde en la noche. Más podrían ser notificados durante el largo fin de semana o se les podría prohibir la entrada a los edificios de la FAA el martes, agregó.

Los empleados fueron despedidos “sin causa ni basados en el rendimiento o la conducta”, dijo Spero, y los correos electrónicos eran “de una dirección de correo electrónico de ‘orden ejecutiva’ de Microsoft” y no de una dirección de correo del gobierno.

Los despidos afectan a la FAA en un momento en que enfrenta una escasez de controladores. Funcionarios federales han estado expresando preocupaciones sobre un sistema de control de tráfico aéreo sobrecargado y con falta de personal durante años, especialmente tras una serie de incidentes cercanos entre aviones en aeropuertos de Estados Unidos. Entre las razones que han citado para las escaseces de personal están los salarios no competitivos, turnos largos, capacitación intensiva y jubilaciones obligatorias.

En el choque fatal del 29 de enero entre un helicóptero Black Hawk del Ejército de Estados Unidos y un avión de pasajeros de American Airlines, que aún está bajo investigación, un controlador estaba manejando tanto el tráfico de aerolíneas comerciales como el de helicópteros en el ajetreado aeropuerto.

Apenas días antes de la colisión, el presidente Donald Trump ya había despedido a todos los miembros de la Comisión Asesora de Seguridad de Aviación, un panel mandatado por el Congreso tras el atentado de 1988 contra el vuelo 103 de PanAm sobre Lockerbie, Escocia. La comisión tiene la responsabilidad de examinar cuestiones de seguridad en aerolíneas y aeropuertos.

Un empleado de la FAA que fue despedido durante el fin de semana sugirió que fue el objetivo de su despido por sus opiniones sobre Tesla y X, anteriormente Twitter, y no como parte de una limpieza general de empleados en período de prueba. Ambas son propiedad de Elon Musk, quien encabeza el intento de Trump de recortar el personal del gobierno federal.

Charles Spitzer-Stadtlander publicó en LinkedIn que fue despedido justo después de la medianoche del sábado, luego de días de recibir mensajes de acoso en Facebook.

“La página oficial de DOGE en Facebook empezó a acosarme en mi cuenta personal de Facebook luego que critiqué a Tesla y Twitter”, escribió Spitzer-Stadtlander. “Menos de una semana después, fui despedido, a pesar de que mi puesto supuestamente estaba exento debido a la seguridad nacional”.

“Cuando DOGE me despidió, apagaron mi computadora y borraron todos mis archivos sin previo aviso”, agregó.

Spitzer-Stadtlander dijo que se suponía que debía estar exento de los despidos en período de prueba porque la oficina de la FAA en la que trabajaba se centraba en amenazas a la seguridad nacional, como ataques al espacio aéreo nacional con el uso de drones.

El Departamento de Eficiencia del Gobierno, liderado por Musk, no ha respondido por el momento a una solicitud de comentarios. Los despidos fueron reportados por primera vez por CNN.

—-

La periodista de The Associated Press Ellen Knickmeyer contribuyó a este despacho desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

___