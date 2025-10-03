Trump le pone fecha al ultimátum a Hamas para que acepte el acuerdo o “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump le puso día y hora al ultimátum para que Hamas se defina sobre el plan de paz norteamericano para poner fin a la guerra en Medio Oriente: advirtió que si para este domingo a las 18 (hora de Washington) no se alcanza un “acuerdo de última oportunidad se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo terrorista palestino.

“Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para todos! De una forma u otra, tendremos paz en Medio Oriente. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán", escribió el líder republicano en un largo posteo en su cuenta de Truth Social. “¡Liberen a todos los rehenes, incluyendo los cuerpos de los muertos, ya!”, exigió a Hamas.

Netanyahu y Trump en la Casa Blanca Evan Vucci� - AP�

El grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza aún estudia la propuesta de Trump -que presentó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes pasado en la Casa Blanca- para poner fin a la guerra en el enclave.

“Hamas está discutiendo este plan con seriedad”, declaró Mohammad Nazzal, funcionario de la organización, a la cadena Al-Jazeera. También dijo que estaban consultando con otras facciones palestinas y anunciaría su postura pronto.

La propuesta de 20 puntos exige que Hamas libere a todos los rehenes, que el grupo terrorista se desarme, además de contemplar una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la conformación de un gobierno de transición liderado por un cuerpo internacional de líderes.

Donald J. Trump Truth Social Post 10:09 AM EST 10/03/25



Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 3, 2025

Tras presentar la propuesta, Trump había declarado que le daría a Hamas “tres o cuatro días” para responder, hasta que esta mañana le puso fecha concreta al ultimátum.

“Como represalia por el ataque del 7 de octubre [de 2023], más de 25.000 ‘soldados’ de Hamas ya han sido asesinados. La mayoría de los demás están rodeados y atrapados militarmente, esperando a que yo dé la orden de ‘váyanse’ para que sus vidas sean rápidamente extinguidas. En cuanto a los demás, sabemos dónde están y quiénes son, y serán perseguidos y asesinados“, advirtió Trump.

El presidente norteamericano les pidió a “todos los palestinos inocentes” que abandonen inmediatamente la “zona de potencial muerte futura” hacia otras más seguras dentro de Gaza.

“Todos serán bien atendidos por quienes esperan ayudar. Afortunadamente para Hamas, sin embargo, ¡tendrán una última oportunidad! Las grandes, poderosas y ricas naciones de Medio Oriente y sus alrededores, junto con Estados Unidos, acordaron, con la firma de Israel, la paz después de 3000 años. ¡Este acuerdo también perdona la vida de todos los combatientes restantes de Hamas!”, amplió.

El lunes pasado, en su presentación junto a Netanyahu en Washington, Trump había afirmado que Israel contaría con todo su “apoyo para terminar la tarea de destruir la amenaza de Hamas” si el grupo terrorista no aceptara la propuesta, en lo que fue considerado como un ultimátum para el grupo terrorista.

De acuerdo a The New York Times, funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía se reunieron esta semana con negociadores de Hamas para discutir el plan de Trump, según dos funcionarios informados sobre las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

El presidente Donald Trump saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025, en Washington. Evan Vucci - AP

La decisión del grupo terrorista sobre el plan norteamericano tendrá profundas implicancias tanto para los civiles palestinos en Gaza como para los rehenes de Hamas -entre ellos tres argentinos vivos y el cuerpo de otro-, que llevan casi dos años cautivos en la franja.

Netanyahu, que declaró su apoyo al plan, advirtió que si Hamas no lo aceptara Israel continuará con su campaña militar en Gaza y “terminaría el trabajo por sí solo”.

Desplazados palestinos en el centro de la Franja de Gaza. EYAD BABA� - AFP�

Algunos funcionarios de Hamas han hecho comentarios que sugieren su oposición al plan de Trump. “A pesar del exterminio que lleva a cabo este enemigo criminal, esta resistencia continuará hasta que nuestro pueblo logre sus objetivos y deseos”, escribió Abdel Jabbar Saeed, integrante del grupo terrorista en Qatar, en una publicación en redes sociales el jueves.

Interceptan el último barco de la flotilla de ayuda

Mientras se espera la respuesta de Hamas al plan para poner fin a la guerra, las fuerzas israelíes interceptaron este viernes el último barco de una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marítimo del gobierno de Netanyahu sobre Gaza, sumergida en una crisis humanitaria.

La “Global Sumud Flotilla” (que significa “resiliencia” en árabe) partió el mes pasado de Barcelona, con activistas como Greta Thunberg, con la intención de llevar ayuda al territorio palestino. Se estima que unos 450 activistas que iban en las embarcaciones fueron detenidos.

El último barco de la flotilla, el “Marinette”, se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones y aún navegaba hacia el enclave mediterráneos a primera hora de este viernes, un día después de que la Marina israelí abordara otros 41 barcos y detuviera a activistas, quienes ya empezaron a ser deportados.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.



Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

“Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto están en proceso de ser expulsados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible”, afirmó la cancillería en un comunicado en la res social X.

Las autoridades israelíes señalaron que ninguno de los barcos de la flotilla internacional había logrado romper el bloqueo naval impuesto a Gaza.