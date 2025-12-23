Cómo serán los buques de guerra “clase Trump”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este lunes la construcción de una serie de buques de guerra masivos desde su residencia de Mar-a-Lago. El mandatario presentó el programa de renovación para la armada nacional junto a los principales integrantes de su gabinete de seguridad. La iniciativa contempla la creación de naves letales destinadas a recuperar la supremacía marítima del país.

Cuáles son las características técnicas de la nueva flota

Los nuevos acorazados de la “clase Trump” contarán con un desplazamiento superior a las 40.000 toneladas para cumplir el rol de buques insignia. Estas unidades integrarán la denominada Flota Dorada y superarán en dimensiones a los modelos de la clase Iowa o al USS Missouri. El presidente afirmó que estas naves resultarán las más grandes construidas por la nación hasta la fecha.

Donald Trump anunció el programa de modernización naval desde su residencia de Mar-a-Lago ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

El diseño técnico de las naves prioriza la velocidad y la magnitud estructural por sobre los estándares previos de la marina. Cada unidad dispondrá de una potencia cien veces mayor respecto a los acorazados históricos de la fuerza. El desarrollo de este esquema táctico comenzó bajo la supervisión directa del jefe de Estado durante su gestión anterior.

La inteligencia artificial actuará como el componente central para el funcionamiento y el control de las operaciones navales. Esta herramienta digital permitirá una gestión automatizada de las maniobras tácticas en alta mar. El armamento de la flota combinará sistemas de proyectiles convencionales con desarrollos de última generación. Las naves llevarán armas hipersónicas y cañones de riel eléctricos con capacidad de ataque de largo alcance.

El equipamiento incluye láseres de alta potencia diseñados para la eliminación de blancos con precisión absoluta. El secretario de la Marina, John Phelan, confirmó la incorporación de misiles de crucero de lanzamiento marítimo con ojivas nucleares. Estos proyectiles atraviesan actualmente su etapa de creación técnica. El gobierno reivindicó el uso de cañones tradicionales por su bajo costo operativo en comparación con los misiles dirigidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, participó como orador en el anuncio Alex Brandon� - AP�

Qué exigencias impuso el gobierno a la industria de defensa

El Poder Ejecutivo exige una aceleración inmediata en los ritmos de producción de los contratistas militares. Trump convocó a los directivos del sector a una reunión en el estado de Florida para la próxima semana. El presidente advirtió sobre la imposición de sanciones y penalizaciones para las firmas que incumplan los cronogramas de entrega.

La Casa Blanca critica los salarios elevados de los ejecutivos y la práctica de recompras de acciones en el mercado financiero. El mandatario prefiere el destino de esos fondos hacia la mejora de plantas y equipos industriales. La empresa surcoreana Hanwha invertirá 5.000 millones de dólares en el astillero de Filadelfia.

El secretario de la Marina, John Phelan, confirmó que las naves portarán misiles de crucero con ojivas nucleares Alex Brandon� - AP�

Esta inyección de capital permitirá la reapertura de la planta para la fabricación de las nuevas unidades. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que la industria local debe recuperar su capacidad de respuesta ante la nueva demanda militar.

Cómo impacta la presencia naval en el conflicto con Venezuela

La presentación de la nueva flota ocurre en medio de una escalada de acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno estadounidense mantiene la custodia de 1,9 millones de barriles de crudo confiscados de un buque tanquero. El mandatario ratificó que su país conservará el petróleo y las embarcaciones capturadas en operativos recientes.

EE.UU. incauta por segunda vez un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La Guardia Costera sostiene una vigilancia permanente sobre la flota clandestina venezolana en aguas del Caribe. Esta presión militar motivó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia iniciara el retiro de las familias de sus diplomáticos de Caracas. El organismo ruso calificó el escenario regional como sombrío debido al despliegue de fuerza de Washington.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.