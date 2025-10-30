Cuál es el profundo significado de la Flor de Día de Muertos y dónde se puede comprar en EE.UU.
En México, se cree que la flor de cempasúchil conecta al mundo de los vivos con el de los muertos
La flor de cempasúchil está presente en otoño de cada año en México y en otras partes del mundo, ya que forma parte importante del Día de Muertos, una tradición mexicana en la que se cree que el 1 y el 2 de noviembre los difuntos regresan del mundo de los muertos o Mictlán, por su nombre náhuatl, para visitar a sus seres queridos, quienes ponen ofrendas en su honor.
El significado de la Flor de Día de Muertos o cempasúchil
El Día de Muertos en México es una celebración que honra a los fallecidos y cree que sus almas regresan a la tierra de los vivos a visitar a sus familias.
La tradición mezcla elementos de culturas prehispánicas y de la religión católica. Se conmemora a través de ofrendas o altares, en donde se coloca comida, bebida, flores, fotografías y otros objetos relacionados con los difuntos.
Los pétalos de la Flor de cempasúchil son utilizados en estas ofrendas como una especie de guía para los muertos, quienes viajan desde el Mictlán hasta la Tierra a través de los caminos naranjas colocados desde el altar hasta la entrada principal de la casa donde se encuentra, según National Geographic.
Por ello se le relaciona como una especie de conexión entre el mundo de los difuntos y el de los vivos, y es uno de los elementos esenciales en el altar, según la tradición mexicana.
La también llamada Flor de Día de Muertos es endémica de México. Según el gobierno de este país, su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl” (flor de 20 pétalos) y en la época prehispánica los mexicas la asociaban con el Sol y la empleaban en altares y ofrendas.
Dónde comprar flores de cempasúchil en Estados Unidos
La gran presencia de mexicanos migrantes en Estados Unidos convirtió al Día de Muertos en una celebración importante en el país norteamericano, que ha sido adoptada en diferentes ciudades que replican algunos de los rituales más conocidos, como la creación de altares.
Algunos lugares en donde se pueden conseguir flores de cempasúchil, conocidas como Marigold, en EE.UU. son tiendas de artículos mexicanos, florerías y hasta tiendas de mejoras para el hogar como:
- The Home Depot, que vende cajas de 18 plantas en US$32,98.
- Colores Mexicanos, una tienda de artículos ubicada en Chicago con ramos desde US$14,99.
- Casa de Flores Design en Houston, con ramos de flores de cempasúchil en US$18,99.
- Juanita’s Flowers en San José, California, que vende ramos desde US$14.
- Haines City Flowers en Florida, con flores desde los US$49,99.
- Amazon vende flores de cempasúchil artificiales desde US$12.
Qué se coloca en un altar de Día de Muertos en México
El altar u ofrenda de Día de Muertos es la forma en la que la tradición mexicana honra a los difuntos. Según el gobierno mexicano, este ritual consiste en colocar sobre una superficie, elementos como:
Sal y mantel blanco, relacionado con la pureza y la protección.
Agua, representa purificación y calma la sed de los muertos.
Velas y veladoras, su luz se asocia con la guía que siguen los difuntos hasta el que fue su hogar en vida.
Calaveritas de chocolate o azúcar, son una representación de la muerte y se asocian con rituales de culturas prehispánicas.
Copal e incienso, que limpia el ambiente de los malos espíritus y protege a las almas de los muertos.
Flores, para adornar y aromatizar el lugar en el que estará el ánima durante su visita, o guiarlas hasta la ofrenda.
Pan de muerto, elemento principal del altar que representa afecto y fraternidad hacia los fallecidos.
Papel picado, para representar al elemento aire en el altar.
Comida, para ofrecer a los muertos, quienes son honrados con ofrendas de sus platillos favoritos en vida.
Fotografías de los seres queridos para quienes está dirigida la ofrenda.
