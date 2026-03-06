El vaticionio de Trump sobre Cuba: “Va a caer pronto, voy a poner a Marco Rubio con eso”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de Cuba está cerca de su final. En una entrevista telefónica con CNN, el mandatario sostuvo que la administración de La Habana busca desesperadamente un acuerdo con Washington. Trump destacó los éxitos militares de su segundo mandato y vinculó la situación de la isla con la nueva política exterior que implementa su gobierno.

Trump no lo duda: “Cuba va a caer”

“Cuba va a caer dentro de poco”, declaró el jefe de Estado a CNN. El presidente añadió que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de alcanzar un trato comercial y político. Ante este escenario, Trump confirmó que designará al secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar las negociaciones con La Habana. “Voy a poner a Marco allí y veremos cómo resulta”, puntualizó el mandatario en la charla con la periodista Dana Bash.

La situación de Cuba genera atención en la Casa Blanca en un momento de tensión geopolítica. Tras la captura y el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero por fuerzas estadounidenses, la influencia sobre la isla cambió de manera drástica.

Personas cruzan una calle durante el apagón en La Habana el 4 de marzo del 2026. (AP foto/Ramon Espinosa) Ramon Espinosa - AP

El gobierno de Washington exigió al poder interino instalado en Caracas la suspensión inmediata de los envíos de petróleo hacia Cuba. Esta medida generó un bloqueo energético de facto que afecta severamente a la población de la isla, la cual no recibe combustible desde el 9 de enero pasado.

Para Trump, Cuba está después de Irán en la lista

El presidente Trump aseguró a CNN que el gobierno de Cuba está cerca de su final, pero que la prioridad actual de su administración es la ofensiva militar contra Irán.

El jueves pasado, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump explicó que prefiere finalizar primero la operación en Oriente Medio antes de abrir un nuevo frente en el Caribe. “Él espera. Pero dice: Vamos a terminar con este primero”, señaló Trump sobre la postura de Marco Rubio respecto a la crisis cubana.

El presidente Donald Trump escucha una alocución de Marco Rubio, su secretario de Estado CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El presidente enfatizó que, aunque técnicamente Estados Unidos podría gestionar ambos conflictos en simultáneo, prefiere la cautela para evitar consecuencias negativas inesperadas. “Si miras a los países a través de los años, si haces todo demasiado rápido, ocurren cosas malas”, argumentó el jefe de la Casa Blanca.

La crisis energética agrava la situación económica interna de la isla, marcada por apagones constantes. Este escenario amenaza con destruir la industria del turismo, que constituye la segunda fuente de ingresos para el Estado cubano, solo superada por la exportación de servicios médicos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Archivo)

Las relaciones entre Washington y el gobierno de la isla atraviesan un periodo de máxima turbulencia debido al aislamiento impuesto por la falta de suministros energéticos.

Con información de AFP