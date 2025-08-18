Trump, Zelensky y los líderes europeos se reúnen en la Casa Blanca, en vivo: últimas noticias de la cumbre en Washington
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes en la Casa Blanca a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, y luego a un grupo de líderes europeos que buscan mostrar un frente unido junto a Kiev en relación a la guerra de Ucrania.
- Los pesos pesados políticos europeos quedaron fuera de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes pasado en Alaska, y buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier creciente agresión por parte de Moscú.
Llegó Zelensky a la Casa Blanca
El presidente Volodimir Zelensky llegó a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Trump. “Los amamos”, dijo Trump cuando se le preguntó por su mensaje al pueblo ucraniano.
Zelensky: "La presión debe funcionar"
En una publicación en X, Zelensky afirmó que los líderes europeos habían “coordinado” sus posiciones antes de reunirse con Trump en la Casa Blanca y que su principal objetivo era “una paz segura y duradera para Ucrania y para toda Europa”.
“No debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista”, escribió Zelensky. También compartió un video que mostraba a los líderes europeos saludándose y abrazándose en una reunión anterior en Washington. “Por eso la presión debe funcionar, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos los que respetan el derecho a la vida y el orden internacional”.
Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Llegan los líderes europeos a la Casa Blanca
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, fue el primer líder europeo en llegar a la Casa Blanca. Le siguió Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. El francés Emmanuel Macron y la italiana Giorgia Meloni ya están también en la residencia.
Se espera que Zelensky sea el último en llegar.
Meloni, optimista
Ya en Washington, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que la reunión de esta tarde es importante porque “por fin” Rusia había dado señales de estar lista para el diálogo y lo adjudicó a una “situación de estancamiento en el campo de batalla”, que se debía tanto a la valentía de los ucranianos para luchar como a la postura unida de Occidente en apoyo a Kiev.
Además, se mostró satisfecha con la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania, inspirada en el Artículo 5 de la OTAN. “Es evidente que tenemos que construir y trabajar en esto. Pero el trabajo que estamos realizando hoy, desde mi punto de vista, es importante. Es evidente que no hay soluciones fáciles cuando se trata de poner fin a una guerra y construir la paz. Tenemos que explorar todas las soluciones posibles para garantizar la paz, la justicia y la seguridad de nuestros países”, declaró.
La agenda del día y los protagonistas
Está previsto que los líderes europeos lleguen a la Casa Blanca a las 12 hora local (13 en la Argentina), según la presidencia norteamericana. Allí tendrán una “reunión preparatoria” con Zelensky. Trump y el mandatario ucraniano se reunirán a solas en el Salón Oval alrededor de las 13.15 (14.15 en la Argentina), y una hora después prevé saludar a los líderes europeos. Quince minutos después habrá una foto grupal y finalmente la reunión multilateral comenzará a las 15 (16 en la Argentina).
Los europeos presentes en Washington para acompañar a Zelensky son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Zelensky se reunió con un enviado de Trump
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunió con el enviado especial de EE. UU., Keith Kellogg, antes de sus conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y líderes europeos en la Casa Blanca.
“Discutimos la situación en el campo de batalla y nuestras sólidas capacidades diplomáticas: la de Ucrania y la de toda Europa, junto con la de Estados Unidos. Solo se puede obligar a Rusia a la paz mediante la fuerza, y el presidente Trump la tiene. Tenemos que hacer todo lo posible para que la paz se haga realidad”, declaró Zelensky en una publicación en X tras reunirse con Kellogg.
I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD
Trump: “Sé exactamente lo que hago”
“Sé exactamente lo que hago” con Rusia y Ucrania, afirmó hoy Donald Trump desde su red social Truth. “Estoy aquí para poner fin” a la guerra, agregó.
“He resuelto seis guerras en seis meses, una de las cuales era un posible desastre nuclear, pero tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y a tantos otros que me dicen todo lo que estoy haciendo mal en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta es la guerra de Biden, y nunca habría sucedido si yo fuera presidente. Sé exactamente lo que hago y no necesito el consejo de quienes han trabajado en estos conflictos durante años y no han logrado resolverlos”, dijo Trump.
Ataques en Ucrania
Rusia mantuvo sus ataques contra Ucrania antes de las conversaciones en Washington: disparó al menos 140 drones y cuatro misiles balísticos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, informó la fuerza aérea ucraniana. Un ataque con drones contra un bloque de departamentos de cinco piso en la ciudad de Kharkiv causó la muerte de al menos siete personas, según las autoridades.
Zelensky calificó los ataques como un intento de “humillar los esfuerzos diplomáticos”.Mientras tanto, los bombardeos ucranianos en las zonas ocupadas por Rusia de las regiones de Kherson y Donetsk causaron la muerte de dos personas, informaron las autoridades instaladas en Moscú.
Trump presiona a Zelensky y el ucraniano le responde
Volodimir Zelensky afirmó antes de reunirse con Donald Trump que Rusia no debería ser “recompensada” por su invasión, después de que el mandatario estadounidense presionara a Ucrania para que hiciera concesiones a cambio de la paz.
Trump, quien tras reunirse con Putin abandonó su insistencia en una tregua en favor de un acuerdo de paz definitivo, declaró el domingo que Zelensky podría poner fin a la guerra “casi de inmediato, si así lo quiere”, pero que, para Ucrania, “no hay vuelta atrás” en Crimea ni “ninguna entrada en la OTAN”.
Zelensky y los líderes europeos han advertido contra las concesiones políticas y territoriales a Rusia, cuyo ataque a Ucrania desde febrero de 2022 ha causado decenas de miles de muertes.
“Rusia no debería ser recompensada por su participación en esta guerra... Y es Moscú quien debe escuchar la orden: ¡Alto!”, escribió Zelensky este lunes en sus redes sociales.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Más notas de Guerra en Ucrania
- 1
Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y el cónsul tomó su decisión final
- 2
Las reglas de Uscis del tiempo de permanencia para tener la ciudadanía americana como migrante latino este 2025
- 3
Es migrante con green card y el ICE lo detuvo al llegar de sus vacaciones: lleva 23 años en EE.UU.
- 4
“Roosevelt Dimes”: tres monedas de 10 centavos de Estados Unidos que valen hasta 575 mil dólares