Trump, Zelensky y los líderes europeos se reúnen en la Casa Blanca, en vivo: últimas noticias de la cumbre en Washington

En una publicación en X, Zelensky afirmó que los líderes europeos habían “coordinado” sus posiciones antes de reunirse con Trump en la Casa Blanca y que su principal objetivo era “una paz segura y duradera para Ucrania y para toda Europa”.

“No debemos esperar que Putin abandone voluntariamente la agresión y los nuevos intentos de conquista”, escribió Zelensky. También compartió un video que mostraba a los líderes europeos saludándose y abrazándose en una reunión anterior en Washington. “Por eso la presión debe funcionar, y debe ser una presión conjunta: de Estados Unidos y Europa, y de todos los que respetan el derecho a la vida y el orden internacional”.