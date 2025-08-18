El cambio de vestimenta de Zelensky que provocó risas y elogios de Trump: “¡Te ves fabuloso!”

WASHINGTON.– El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se presentó este lunes en la Casa Blanca para reunirse con su homólogo norteamericano Donald Trump, con una camisa negra y una chaqueta en el mismo color, y dejó de lado el clásico uniforme militar que había usado en su última visita a Washington.

La elección del líder ucraniano de un atuendo más formal para uno de los encuentros diplomáticos más tensos y trascendentales desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania evidencia un cuidado especial por la etiqueta diplomática, especialmente después de los comentarios que generó su vestimenta en la escandalosa visita previa al Salón Oval.

Horas antes del encuentro, la Casa Blanca informó que había consultado a la delegación ucraniana sobre la vestimenta del presidente ucraniano, lo que refleja la atención que este detalle genera en un contexto diplomático sensible.

Analistas consideran que la formalidad del traje negro está vinculada a la fricción que se produjo durante la visita anterior de Zelensky a la Casa Blanca en febrero último, cuando se presentó con una remera de manga larga con una insignia militar ucraniana, un gesto que provocó comentarios de incomodidad tanto de Trump como de un controvertido periodistas. Aquella elección se convirtió en un punto de controversia y fue interpretada por ciertos sectores como una falta de respeto hacia la institución presidencial estadounidense.

En ese momento, durante la visita anterior del mandatario ucraniano a la Casa Blanca, el periodista conservador Brian Glenn, corresponsal del canal Real America’s Voice, cuestionó al presidente ucraniano sobre su atuendo: “¿Por qué no usas traje? Estás en el nivel más alto de la oficina de este país y te niegas a usar traje. ¿Tienes un traje?”, dijo Glenn, sugiriendo que la informalidad de Zelensky podía ser vista por muchos estadounidenses como irrespetuosa hacia el cargo.

Zelensky respondió con humor, diciendo que sí tenía un traje, tal vez incluso mejor que el que llevaba Glenn, y agregó que “usaría un disfraz cuando termine esta guerra”. Esa reunión terminó mal: Trump y Zelensky se cruzaron frente a las cámaras y nunca llegaron a tener su bilateral a solas.

Glenn continuó los días siguientes criticando la elección de vestimenta del presidente ucraniano, argumentando que reflejaba su actitud y su falta de respeto hacia el país anfitrión.

Trump elogia el traje de Zelensky

Durante la reunión de este lunes, la polémica anterior volvió a la conversación de manera anecdótica. Brian Glenn comentó a Zelensky sobre su nuevo look: “¡Te ves fabuloso con ese traje!”, en referencia al atuendo formal que eligió para esta visita.

“¡Dije lo mismo!“, reaccionó Trump, entre risas y señaló que Glenn era quien le había hecho el comentario sobre la ropa en febrero. ”Ese es el que te atacó la última vez”, dijo.

Zelensky respondió entre risas: “Lo recuerdo”. Glenn, por su parte, le pidió disculpas, a lo que el líder ucraniano le respondió con una chicana. “Pero vos estás con el mismo traje. Yo me cambié, vos no”, le dijo, y generó risas en la sala.

El intercambio mostró cómo la vestimenta del líder ucraniano sigue siendo observada y comentada, transformándose en un gesto simbólico.

Antes, más informal

En su agenda de este lunes, Zelensky combinó momentos más informales y formales.

Al inicio del día, apareció con una remera, pero para la reunión con líderes europeos y el encuentro con Trump eligió un atuendo convencional.

La elección de su atuendo formal marca un contraste con la vestimenta militar que había mantenido desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, cuando buscaba mostrar solidaridad con los soldados ucranianos en el frente.

