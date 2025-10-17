Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 17 de octubre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 17 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, viernes 17 de octubre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,5 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 96 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 17 de octubre a las 10.24 UTC (06.24 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al noreste de Carrizales, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de octubre a las 09.27 UTC (05.27 hs en San Juan).
- Ubicación: 22 kilómetros al noroeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de octubre a las 07.49 UTC (23.49 hs del 16 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 22 kilómetros al sur de Mammoth Lakes, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de octubre a las 00.07 UTC (17.07 hs del 16 de octubre en Sacramento).
- Ubicación: 30 kilómetros al noroeste de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 22.02 UTC (16.02 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 23 kilómetros al noroeste de Hayfork, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de octubre a las 17.58 UTC (10.58 hs en Sacramento).
- Ubicación: 58 kilómetros al sureste de King Salmon, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de octubre a las 16.39 UTC (08.39 hs en Juneau).
- Ubicación: 2 kilómetros al este de Berkeley, California. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de octubre a las 16.23 UTC (09.23 hs en Sacramento).
- Ubicación: 77 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 15.25 UTC (07.25 hs en Juneau).
- Ubicación: 58 kilómetros al oeste-noroeste de Happy Valley, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de octubre a las 13.09 UTC (05.09 hs en Juneau).
- Ubicación: 62 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 13.02 UTC (05.02 hs en Juneau).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
