Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 3 de noviembre de 2025

La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en América del Norte y el Caribe

Reporte oficial de los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 3 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles lunes 3 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados. De ellos, solo uno se presentó en el territorio continental estadounidense: ocurrió a tres de la localidad de Cobb, California, con 2,8 de magnitud.

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

  • Ubicación: 32 kilómetros al oeste de Cantwell, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 05.18 UTC (20.18 hs del 2 de noviembre en Juneau).
  • Ubicación: 28 kilómetros al noreste de Honaunau-Napoopoo, Hawái. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 04.07 UTC (18.07 hs del 2 de noviembre en Honolulu).
  • Ubicación: 3 kilómetros al oeste de Cobb, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 02.54 UTC (18.54 hs del 2 de noviembre en Los Ángeles).
  • Ubicación: 37 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 3 de noviembre a las 00.55 UTC (20.55 hs del 2 de noviembre en San Juan).
  • Ubicación: 54 kilómetros al sureste del Parque Nacional Denali, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 22.10 UTC (13.10 hs en Juneau).
  • Ubicación: Rat Islands, Islas Aleutianas, Alaska. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 20.19 UTC (11.19 hs en Juneau).
  • Ubicación: 101 kilómetros al oeste de Akhiok, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 20.06 UTC (11.06 hs en Juneau).
  • Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 19.29 UTC (10.29 hs en Juneau).
  • Ubicación: 27 kilómetros al noreste de False Pass, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 17.11 UTC (08.11 hs en Juneau).
  • Ubicación: 5 kilómetros al sur de Indios, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de noviembre a las 13.15 UTC (09.15 hs en San Juan).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región
En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la regiónTravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.

