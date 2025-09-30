Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 30 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 30 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 30 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 11 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 14 kilómetros de la localidad de Johannesburg, California, con 3,1 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Johannesburg, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 123 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 10.07 UTC (06.07 hs en San Juan ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 10.07 UTC (06.07 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al este-sureste de Naalehu, Hawái . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 04.37 UTC (18.37 hs del 29 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 04.37 UTC (18.37 hs del 29 de septiembre en ). Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 01.16 UTC (18.16 hs del 29 de septiembre en Carson City ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 01.16 UTC (18.16 hs del 29 de septiembre en ). Ubicación: 7 kilómetros al norte-noroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 00.41 UTC (14.41 hs del 29 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 30 de septiembre a las 00.41 UTC (14.41 hs del 29 de septiembre en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 21.38 UTC (15.38 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 21.38 UTC (15.38 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al norte de Lake Roberts Heights, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 18.38 UTC (12.38 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 18.38 UTC (12.38 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 18.24 UTC (11.24 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 18.24 UTC (11.24 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 13.32 UTC (05.32 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 13.32 UTC (05.32 hs en ). Ubicación: 234 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 12.42 UTC (05.42 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 12.42 UTC (05.42 hs en ). Ubicación: 54 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 12.42 UTC (05.42 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 12.42 UTC (05.42 hs en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de septiembre a las 12.20 UTC (05.20 hs en Carson City).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.