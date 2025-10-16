LA NACION

Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 16 de octubre de 2025

La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en América del Norte y el Caribe

Reporte oficial de los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas
Reporte oficial de los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 16 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 16 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas
Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Poth, Texas, con 3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Poth, Texas
Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Poth, Texas

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

  • Ubicación: 10 kilómetros al sureste de Ocotillo Wells, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 11.50 UTC (04.50 hs en Sacramento).
  • Ubicación: 10 kilómetros al sureste de Womens Bay, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de octubre a las 07.34 UTC (23.34 hs del 15 de octubre en Juneau).
  • Ubicación: 17 kilómetros al suroeste de Freedom, Idaho. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de octubre a las 06.48 UTC (00.48 hs en Boise).
  • Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de octubre a las 06.12 UTC (20.12 hs del 15 de octubre en Honolulu).
  • Ubicación: 43 kilómetros al este de Beatty, Nevada. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de octubre a las 04.09 UTC (21.09 hs del 15 de octubre en Carson City).
  • Ubicación: 54 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 03.02 UTC (19.02 hs del 15 de octubre en Juneau).
  • Ubicación: 67 kilómetros al noroeste de Nikiski, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de octubre a las 01.07 UTC (17.07 hs del 15 de octubre en Juneau).
  • Ubicación: 13 kilómetros al suroeste de Poth, Texas. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de octubre a las 00.07 UTC (19.07 hs del 15 de octubre en Austin).
  • Ubicación: 76 kilómetros al noreste de Ambler, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de octubre a las 21.59 UTC (13.59 hs en Juneau).
  • Ubicación: 54 kilómetros al este de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de octubre a las 19.24 UTC (11.24 hs en Juneau).
  • Ubicación: 72 kilómetros al sureste de Nikolski, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 15 de octubre a las 17.18 UTC (09.18 hs en Juneau).
  • Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Manton, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de octubre a las 16.35 UTC (09.35 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región
En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.

