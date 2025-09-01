Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 1° de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 36 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 1° de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 1° de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 36 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 54 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,2 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 117 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 4,7. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.45 UTC (03.45 en Juneau).
- Ubicación: 98 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.26 UTC (03.26 en Juneau).
- Ubicación: 118 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.16 UTC (03.16 en Juneau).
- Ubicación: 122 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.08 UTC (03.08 en Juneau).
- Ubicación: 133 kilómetros al sur-sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.07 UTC (03.07 en Juneau).
- Ubicación: 130 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 5,0. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 11.02 UTC (03.02 en Juneau).
- Ubicación: 90 kilómetros al este de McCarthy, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 09.57 UTC (01.57 en Juneau).
- Ubicación: 3 kilómetros al sur de Salinas, Puerto Rico. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 09.20 UTC (05.20 en San Juan).
- Ubicación: 4 kilómetros al sur-sureste de Banning, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 08.58 UTC (01.58 en Sacramento).
- Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 04.45 UTC (21.45 del 31 de agosto en Carson City).
- Ubicación: 54 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de septiembre a las 01.18 UTC (18.18 del 31 de agosto en Carson City).
- Ubicación: 21 kilómetros al este de Honaunau-Napoopoo, Hawái. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 31 de agosto a las 23.30 UTC (13.30 en Honolulu).
- Ubicación: 66 kilómetros al este-sureste de Denali National Park, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 31 de agosto a las 23.28 UTC (15.28 en Juneau).
- Ubicación: 69 kilómetros al sur-suroeste de Covenant Life, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 31 de agosto a las 23.18 UTC (15.18 en Juneau).
- Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Cohoe, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 31 de agosto a las 22.11 UTC (14.11 en Juneau).
- Ubicación: 93 kilómetros al sur-sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 31 de agosto a las 21.19 UTC (13.19 en Juneau).
- Ubicación: 54 kilómetros al norte-noroeste de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 31 de agosto a las 21.00 UTC (13.00 en Juneau).
- Ubicación: 13 kilómetros al suroeste de Susitna, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 31 de agosto a las 16.12 UTC (08.12 en Juneau).
- Ubicación: 28 kilómetros al norte de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 31 de agosto a las 16.05 UTC (08.05 en Juneau).
- Ubicación: 12 kilómetros al este de Crowder, Oklahoma. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 31 de agosto a las 15.47 UTC (10.47 en Oklahoma City).
- Ubicación: 77 kilómetros al sur-sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 31 de agosto a las 15.47 UTC (07.47 en Juneau).
- Ubicación: 20 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 31 de agosto a las 14.43 UTC (08.43 en Santa Fe).
- Ubicación: 21 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 31 de agosto a las 13.33 UTC (07.33 en Santa Fe).
- Ubicación: 54 kilómetros al oeste de Mentone, Texas. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 31 de agosto a las 12.31 UTC (07.31 en Austin).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
