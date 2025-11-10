Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 10 de noviembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del lunes 10 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 10 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 22 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 13 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 12 kilómetros de la localidad de San Ramon, California, con 3,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Ramon, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 17 kilómetros al sureste de Levelock, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 11.11 UTC (02.11 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 11.11 UTC (02.11 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Susitna North, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 9 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al este de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 04.19 UTC (19.19 hs del 9 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 04.19 UTC (19.19 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.29 UTC (19.29 hs del 9 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.29 UTC (19.29 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 191 kilómetros al este de Atka, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.23 UTC (17.23 hs del 9 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.23 UTC (17.23 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 55 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.09 UTC (17.09 hs del 9 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 02.09 UTC (17.09 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 01.27 UTC (18.27 hs del 9 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 01.27 UTC (18.27 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 59 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 01.23 UTC (18.23 hs del 9 de noviembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 01.23 UTC (18.23 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Mammoth, Wyoming . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 00.00 UTC (17.00 hs del 9 de noviembre en Cheyenne ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de noviembre a las 00.00 UTC (17.00 hs del 9 de noviembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 19.50 UTC (11.50 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 19.50 UTC (11.50 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al oeste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.42 UTC (10.42 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.42 UTC (10.42 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.42 UTC (10.42 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.42 UTC (10.42 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al suroeste de Patterson, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.18 UTC (10.18 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.18 UTC (10.18 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.18 UTC (10.18 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 18.18 UTC (10.18 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.41 UTC (09.41 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.41 UTC (09.41 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.41 UTC (09.41 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.41 UTC (09.41 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.39 UTC (09.39 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.39 UTC (09.39 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.38 UTC (09.38 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 17.38 UTC (09.38 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al suroeste de Kaktovik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 16.52 UTC (07.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 16.52 UTC (07.52 hs en ). Ubicación: 83 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 15.00 UTC (11.00 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 15.00 UTC (11.00 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 14.29 UTC (05.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 14.29 UTC (05.29 hs en ). Ubicación: 190 kilómetros al este de Atka, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 9 de noviembre a las 14.20 UTC (05.20 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.