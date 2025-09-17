Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 17 de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 14 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 17 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 17 de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 14 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Ocotillo Wells, California, con 2,6 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 11.40 UTC (01.40 hs en Honolulu).
- Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Las Marías, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 10.09 UTC (06.09 hs en San Juan).
- Ubicación: 117 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska. Magnitud: 4,6. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 06.35 UTC (22.35 hs del 16 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 33 kilómetros al noroeste de Willow, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 05.45 UTC (21.45 hs del 16 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 9 kilómetros al este de Ocotillo Wells, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 04.46 UTC (21.46 hs del 16 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 230 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 17 de septiembre a las 01.13 UTC (17.13 hs del 16 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Ambler, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 22.15 UTC (14.15 hs en Anchorage).
- Ubicación: Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 19.10 UTC (11.10 hs en Anchorage).
- Ubicación: 33 kilómetros al noroeste de Akhiok, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 16.56 UTC (08.56 hs en Anchorage).
- Ubicación: 47 kilómetros al sureste de Beatty, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 16.05 UTC (09.05 hs en Carson City).
- Ubicación: 44 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 15.47 UTC (07.47 hs en Anchorage).
- Ubicación: 138 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 16 de septiembre a las 13.04 UTC (05.04 hs en Anchorage).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
