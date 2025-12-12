Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 12 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 12 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 12 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 34 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a seis kilómetros de la localidad de San Juan Bautista, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Juan Bautista USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 19 kilómetros al noroeste de Willow, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 12.09 UTC (03.09 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 12.09 UTC (03.09 hs en ). Ubicación: 61 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 11.04 UTC (02.04 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 11.04 UTC (02.04 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.48 UTC (00.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.48 UTC (00.48 hs en ). Ubicación: 79 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.47 UTC (00.47 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.47 UTC (00.47 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.27 UTC (00.27 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 09.27 UTC (00.27 hs en ). Ubicación: 108 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 11 en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.23 UTC (22.23 hs del 11 en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.04 UTC (21.04 hs del 11 en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.04 UTC (21.04 hs del 11 en ). Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.01 UTC (22.01 hs del 11 en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 07.01 UTC (22.01 hs del 11 en ). Ubicación: 88 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 06.16 UTC (02.16 hs en Charlotte Amalie ).

Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 06.16 UTC (02.16 hs en ). Ubicación: 85 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 04.31 UTC (20.31 hs del 11 en Las Vegas ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 04.31 UTC (20.31 hs del 11 en ). Ubicación: 66 kilómetros al noreste de Petersville, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 02.42 UTC (17.42 hs del 11 en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 02.42 UTC (17.42 hs del 11 en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de San Juan Bautista, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.57 UTC (17.57 hs del 11 en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.57 UTC (17.57 hs del 11 en ). Ubicación: 109 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.54 UTC (16.54 hs del 11 en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.54 UTC (16.54 hs del 11 en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de San Juan Bautista, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.19 UTC (17.19 hs del 11 en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 01.19 UTC (17.19 hs del 11 en ). Ubicación: 73 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 00.15 UTC (16.15 hs del 11 en San Francisco ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de diciembre a las 00.15 UTC (16.15 hs del 11 en ). Ubicación: 87 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 23.12 UTC (14.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 23.12 UTC (14.12 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Kobuk, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 20.32 UTC (11.32 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 20.32 UTC (11.32 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 19.20 UTC (10.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 19.20 UTC (10.20 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al noreste de Chenega, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.57 UTC (09.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.57 UTC (09.57 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Fillmore, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.27 UTC (10.27 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.27 UTC (10.27 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Fillmore, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.27 UTC (10.27 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.27 UTC (10.27 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Fillmore, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.21 UTC (10.21 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 18.21 UTC (10.21 hs en ). Ubicación: 55 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 16.49 UTC (07.49 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 16.49 UTC (07.49 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Coushatta, Luisiana . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 16.07 UTC (10.07 hs en Nueva Orleans ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 16.07 UTC (10.07 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 14.28 UTC (04.28 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 14.28 UTC (04.28 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al noreste de Blue Lake, California . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 13.35 UTC (05.35 hs en San Francisco ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 13.35 UTC (05.35 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al sureste de King Salmon, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 11 de diciembre a las 12.44 UTC (03.44 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.