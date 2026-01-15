Último temblor en EE.UU. y California hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 15 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del jueves 15 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, jueves 15 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas se registraron un total de 31 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 24 se presentaron en el territorio estadounidense o sus territorios; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 5,9, ubicado a 271 kilómetros al este-sureste de Attu Station, Alaska.

El área donde se registraron los sismos más intensos de la jornada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 39 kilómetros al oeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.29 UTC (02.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.29 UTC (02.29 hs en ). Ubicación: 50 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.28 UTC (02.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.28 UTC (02.28 hs en ). Ubicación: 50 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.12 UTC (07.12 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 11.12 UTC (07.12 hs en ). Ubicación: 34 kilómetros al sursureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 10.10 UTC (03.10 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 10.10 UTC (03.10 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al oeste de Holtville, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.56 UTC (01.56 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.56 UTC (01.56 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al sursureste de Tecopa, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.55 UTC (01.55 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.55 UTC (01.55 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al oeste-suroeste de Holtville, California . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.54 UTC (01.54 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.54 UTC (01.54 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al oeste de Holtville, California . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.40 UTC (01.40 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.40 UTC (01.40 hs en ). Ubicación: 68 kilómetros al noroeste de Beluga, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.37 UTC (00.37 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.37 UTC (00.37 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al oeste de Loyal, Oklahoma . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.33 UTC (03.33 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.33 UTC (03.33 hs en ). Ubicación: 30 kilómetros al suroeste de Atoka, Nuevo México . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.15 UTC (02.15 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.15 UTC (02.15 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al oeste de Carlsbad, Nuevo México . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.04 UTC (02.04 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 09.04 UTC (02.04 hs en ). Ubicación: 271 kilómetros al este-sureste de Attu Station, Alaska . Magnitud: 5,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 08.52 UTC (23.52 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 5,9. Fecha y hora: 15 de enero a las 08.52 UTC (23.52 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 33 kilómetros al sursureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 08.50 UTC (01.50 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 08.50 UTC (01.50 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al norte-noreste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 07.21 UTC (22.21 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 07.21 UTC (22.21 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 15 de enero a las 07.15 UTC (23.15 hs del 14 de enero en Carson City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 15 de enero a las 07.15 UTC (23.15 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 47 kilómetros al suroeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 06.28 UTC (21.28 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 06.28 UTC (21.28 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 14 kilómetros al este-sureste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 06.02 UTC (20.02 hs del 14 de enero en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 06.02 UTC (20.02 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 87 kilómetros al este-sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 05.40 UTC (20.40 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 05.40 UTC (20.40 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 05.15 UTC (19.15 hs del 14 de enero en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 05.15 UTC (19.15 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 119 kilómetros al sursureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.26 UTC (15.26 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.26 UTC (15.26 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.17 UTC (15.17 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.17 UTC (15.17 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 96 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.15 UTC (15.15 hs del 14 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.15 UTC (15.15 hs del 14 de enero en ). Ubicación: 42 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 00.06 UTC (15.06 hs del 14 de enero en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.