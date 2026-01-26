Último temblor en Texas y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 26 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 26 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 26 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 25 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales ocho se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a 23 kilómetros de la localidad de Snyder, Texas, con 4,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Snyder, Texas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 16 kilómetros al este de Walker Lake, Nevada . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 11.29 UTC (03.29 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 11.29 UTC (03.29 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Tatitlek, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 10.56 UTC (01.56 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 10.56 UTC (01.56 hs en ). Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Snyder, Texas . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 26 de enero a las 10.22 UTC (04.22 hs en Austin ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 26 de enero a las 10.22 UTC (04.22 hs en ). Ubicación: 68 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 07.01 UTC (22.01 hs del 25 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 07.01 UTC (22.01 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Anacortes, Washington . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 04.04 UTC (20.04 hs del 25 de enero en Olympia ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 04.04 UTC (20.04 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 71 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 03.27 UTC (18.27 hs del 25 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 03.27 UTC (18.27 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 61 kilómetros al norte de Cruz Bay, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 26 de enero a las 01.56 UTC (21.56 hs del 25 de enero en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 26 de enero a las 01.56 UTC (21.56 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 7 kilómetros al sur de Willow, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 01.24 UTC (16.24 hs del 25 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 01.24 UTC (16.24 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 10 kilómetros al sur de Stonewall Gap, Colorado . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 00.08 UTC (17.08 hs del 25 de enero en Denver ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 00.08 UTC (17.08 hs del 25 de enero en ). Ubicación: 1 kilómetro al noreste de Enetai, Washington . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 23.58 UTC (15.58 hs en Olympia ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 23.58 UTC (15.58 hs en ). Ubicación: 283 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 25 de enero a las 23.06 UTC (15.06 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 25 de enero a las 23.06 UTC (15.06 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al sur de Point Hope, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 25 de enero a las 19.51 UTC (10.51 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 25 de enero a las 19.51 UTC (10.51 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 18.57 UTC (09.57 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 18.57 UTC (09.57 hs en ). Ubicación: 31 kilómetros al sureste de Nabesna, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 25 de enero a las 17.24 UTC (08.24 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 25 de enero a las 17.24 UTC (08.24 hs en ). Ubicación: 141 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 25 de enero a las 15.40 UTC (06.40 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 25 de enero a las 15.40 UTC (06.40 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al sureste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de enero a las 15.13 UTC (06.13 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de enero a las 15.13 UTC (06.13 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Girdwood, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 14.42 UTC (05.42 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de enero a las 14.42 UTC (05.42 hs en ). Ubicación: 89 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 25 de enero a las 12.30 UTC (08.30 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 25 de enero a las 12.30 UTC (08.30 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Susanville, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de enero a las 12.19 UTC (04.19 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.