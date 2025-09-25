¿Umpires robot?: la nueva incorporación de las Grandes Ligas que podría cambiar el deporte para siempre

La incorporación de nuevas tecnologías está transformando los deportes en todo el mundo. El fútbol, por ejemplo, introdujo el árbitro asistente de video (VAR), que cambió para siempre la forma de juzgar jugadas polémicas. Ahora, el turno es para el béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), que ya aprobó la llegada de los umpires robot a partir de la temporada 2026.

Qué son los umpires robot que se incorporan a la MLB en 2026

Según informó NBC Miami, el comité de las Grandes Ligas dio luz verde al uso del Sistema Automatizado de Bola/Strike (ABS, por sus siglas en inglés).

Los estadios de la MLB cuentan con cámaras para detectar los lanzamientos (Unsplash)

Este sistema funcionará como un respaldo al trabajo de los árbitros humanos en el home, quienes seguirán cantando cada lanzamiento, pero con la posibilidad de que su decisión sea desafiada por la tecnología.

El ABS utiliza el sistema de cámaras Hawk-Eye, capaz de rastrear con precisión la trayectoria de la pelota. La calibración se hace para cada bateador de manera individual, midiéndolo sin zapatos antes del primer entrenamiento del equipo. El proceso tarda en promedio 17 segundos por jugador.

Mientras los umpires humanos suelen interpretar una zona de strike ovalada, el ABS aplica una zona rectangular, como la que establece el reglamento oficial.

Cómo funciona el sistema de los árbitros robot en la MLB

Cada parque de Grandes Ligas estará equipado con cámaras que monitorean todos los lanzamientos. En las pruebas realizadas en ligas menores y en los entrenamientos de primavera, los árbitros recibían la señal en un auricular y luego lo comunicaban a jugadores y aficionados con las señales tradicionales.

Los equipos pueden desafiar las decisiones dos veces por juego (Unsplash)

A partir de 2026, el sistema se aplicará bajo un formato de desafíos. Cada equipo tendrá derecho a dos apelaciones por partido; si tienen éxito, conservarán la oportunidad. En caso de llegar a entradas extras, cada novena contará con una apelación adicional.

Solo el bateador, el lanzador o el receptor podrán impugnar la decisión, con un gesto específico —un golpecito en el casco o gorra— y dentro de los dos segundos posteriores a la jugada. No se permitirá que las apelaciones se originen desde el dugout.

La revisión se transmitirá en las pantallas del estadio en tiempo real, mientras el umpire central confirma la decisión.

Resultados en ligas menores

El ABS no es una novedad absoluta: desde 2019 se utiliza en ligas menores, y en Triple-A se ha probado de manera continua desde 2022. También se implementó en el Juego de Estrellas de 2024 en Atlanta.

Solo lanzadores, bateadores y receptores pueden apelar una decisión (Unsplash)

De acuerdo con NBC, la tasa de éxito de los desafíos ronda el 50%. En Triple-A, por ejemplo, descendió de 50,6% a 49,5% este año. Los receptores suelen ser los más beneficiados, con un promedio de éxito del 53,7%, frente al 45% de los bateadores.

El número de apelaciones también creció: pasó de 3,9 a 4,2 por partido. Sin embargo, solo el 1,6% de los primeros lanzamientos fueron desafiados en 2024, lo que refleja que la mayoría de los reclamos ocurren en conteos decisivos.

Con la llegada de los umpires robot, la MLB busca reducir errores y controversias sobre la zona de strike, uno de los aspectos más discutidos del deporte. Aunque todavía genera debate entre puristas y quienes apoyan la modernización, el 2026 marcará un antes y un después en el arbitraje de Grandes Ligas.