Cuáles son los partidos que se jugarán en Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol: comienza la cuenta regresiva
Ya quedaron listos los grupos para disputar el torneo del rey de los deportes y las fechas de la primera ronda
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene definidos a sus últimos invitados. El torneo se disputará en varias ciudades del mundo y contará con San Juan, Puerto Rico, como una de sus sedes principales, donde se jugarán los partidos del Grupo A de la primera ronda.
Qué partidos del Clásico Mundial que se jugarán en Puerto Rico
De acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), la primera ronda de la sexta edición del torneo se desarrollará del 6 al 11 de marzo de 2026. Puerto Rico será anfitrión de todos los encuentros del Grupo A, conformado por Canadá, Cuba, Panamá, Colombia y la selección local.
El Estadio Hiram Bithorn, inaugurado en 1962 y ubicado en San Juan, volverá a ser sede del Clásico Mundial tras haber albergado juegos en 2006, 2009 y 2013.
Los partidos programados en Puerto Rico son:
- 6 de marzo
- Cuba vs. Panamá
- Puerto Rico vs. Colombia
- 7 de marzo
- Colombia vs. Canadá
- Panamá vs. Puerto Rico
- 8 de marzo
- Colombia vs. Cuba
- Canadá vs. Panamá
- 9 de marzo
- Colombia vs. Panamá
- Cuba vs. Puerto Rico
- 10 de marzo
- Canadá vs. Puerto Rico
- 11 de marzo
- Canadá vs. Cuba
Para los interesados, la venta general de boletos para ver los partidos en Puerto Rico será a partir del 1 de diciembre de 2025.
Cuáles son los equipos que clasificaron al Clásico Mundial 2026
Para la edición 2026 ya se conocen los 20 equipos participantes, que buscarán quedarse con el título mundial. Los clasificados son:
América
- Estados Unidos
- México
- Venezuela
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- República Dominicana
- Nicaragua
- Colombia
- Brasil
Europa
- Gran Bretaña
- Italia
- Chequia
- Países Bajos
Asia y Oceanía
- Japón
- República de Corea
- Chinese Taipei
- Israel
- Australia
Cuál es el formato del Clásico Mundial 2026
El torneo mantendrá su formato tradicional: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.
- En la primera ronda, los 20 equipos estarán divididos en cuatro grupos de cinco selecciones.
- Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final.
- Desde esa instancia, todos los duelos serán a eliminación directa.
- La gran final se disputará el 17 de marzo de 2026 en el loanDepot Park, en Miami, Florida.
Los grupos quedaron organizados de la siguiente manera:
Grupo A
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- Colombia
Grupo B
- Estados Unidos
- México
- Italia
- Gran Bretaña
- Brasil
Grupo C
- Japón
- Australia
- República de Corea
- Chequia
- China Taipei
Grupo D
- Venezuela
- República Dominicana
- Países Bajos
- Israel
- Nicaragua
En qué otras sedes se jugarán los partidos del Clásico Mundial 2026
El torneo de la MLB contará con cuatro sedes alrededor del planeta donde se disputará la fase de grupos, pero las semifinales y la gran final se llevará a cabo en suelo de Estados Unidos. Una de esas sedes es San Juan, Puerto Rico, que albergará todos los encuentros del Grupo A.
En el país norteamericano, habrá dos ciudades que serán las sedes de la primera ronda de juegos, en el estadio Minute Maid Park en Houston, Texas, así como IoanDepot Park en Miami, Florida.
La última sede será la capital de Japón, Tokio, que recibirá a la élite del béisbol de Asia, en la cancha del estadio Tokio Dome.
Con estas sedes, el torneo de la MLB promete una cobertura global que reunirá a lo mejor del béisbol de América, Europa y Asia.
