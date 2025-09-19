Cuáles son los partidos que se jugarán en Puerto Rico por el Clásico Mundial de Béisbol: comienza la cuenta regresiva

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya tiene definidos a sus últimos invitados. El torneo se disputará en varias ciudades del mundo y contará con San Juan, Puerto Rico, como una de sus sedes principales, donde se jugarán los partidos del Grupo A de la primera ronda.

Qué partidos del Clásico Mundial que se jugarán en Puerto Rico

De acuerdo con las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), la primera ronda de la sexta edición del torneo se desarrollará del 6 al 11 de marzo de 2026. Puerto Rico será anfitrión de todos los encuentros del Grupo A, conformado por Canadá, Cuba, Panamá, Colombia y la selección local.

El Clásico Mundial tendrá cuatro sedes en el mundo (X @WBCBaseball)

El Estadio Hiram Bithorn, inaugurado en 1962 y ubicado en San Juan, volverá a ser sede del Clásico Mundial tras haber albergado juegos en 2006, 2009 y 2013.

Los partidos programados en Puerto Rico son:

6 de marzo

Cuba vs. Panamá



Puerto Rico vs. Colombia

7 de marzo

Colombia vs. Canadá



Panamá vs. Puerto Rico

8 de marzo

Colombia vs. Cuba



Canadá vs. Panamá

9 de marzo

Colombia vs. Panamá



Cuba vs. Puerto Rico

10 de marzo

Canadá vs. Puerto Rico

11 de marzo

Canadá vs. Cuba

Para los interesados, la venta general de boletos para ver los partidos en Puerto Rico será a partir del 1 de diciembre de 2025.

Cuáles son los equipos que clasificaron al Clásico Mundial 2026

Para la edición 2026 ya se conocen los 20 equipos participantes, que buscarán quedarse con el título mundial. Los clasificados son:

América

Estados Unidos

México

Venezuela

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

República Dominicana

Nicaragua

Colombia

Brasil

Europa

Gran Bretaña

Italia

Chequia

Países Bajos

Asia y Oceanía

Japón

República de Corea

Chinese Taipei

Israel

Australia

Cuál es el formato del Clásico Mundial 2026

El torneo mantendrá su formato tradicional: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.

Equipos clasificados al Clásico Mundial 2026 (X @WBCBaseball)

En la primera ronda, los 20 equipos estarán divididos en cuatro grupos de cinco selecciones .

. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final.

de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Desde esa instancia, todos los duelos serán a eliminación directa.

La gran final se disputará el 17 de marzo de 2026 en el loanDepot Park, en Miami, Florida.

Los grupos quedaron organizados de la siguiente manera:

Grupo A

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C

Japón

Australia

República de Corea

Chequia

China Taipei

Grupo D

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

En qué otras sedes se jugarán los partidos del Clásico Mundial 2026

El torneo de la MLB contará con cuatro sedes alrededor del planeta donde se disputará la fase de grupos, pero las semifinales y la gran final se llevará a cabo en suelo de Estados Unidos. Una de esas sedes es San Juan, Puerto Rico, que albergará todos los encuentros del Grupo A.

Puerto Rico ya está listo para el Clásico Mundial 2026 (Instagram @beisbol.pr)

En el país norteamericano, habrá dos ciudades que serán las sedes de la primera ronda de juegos, en el estadio Minute Maid Park en Houston, Texas, así como IoanDepot Park en Miami, Florida.

La última sede será la capital de Japón, Tokio, que recibirá a la élite del béisbol de Asia, en la cancha del estadio Tokio Dome.

Con estas sedes, el torneo de la MLB promete una cobertura global que reunirá a lo mejor del béisbol de América, Europa y Asia.