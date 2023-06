Un DJ creó un micropaís en el desierto de California: ya tiene 500 ciudadanos, bandera, leyes y están prohibidas las crocs

escuchar

Randy Williams, un DJ estadounidense de radio, afirma que creó su propio país tras comprar hace un par de años una parcela de 4,47 hectáreas en el desierto de California a la que llamó los Territorios Unidos de la Nación Soberana de la República Popular de Slowjamastan.

Williams es el presentador de un programa de radio llamado Sunday Night Slow Jams que se puede escuchar en más de 200 estaciones de radio en todo Estados Unidos. Gracias a su popularidad ha viajado a la mayoría del los países del mundo, por lo que, cuenta, se vio en la necesidad de crear un país más.

“Cuando no estoy en la radio, probablemente estoy viajando a un país del que la mayoría no ha oído hablar. Me quedé sin países, así que creé el mío”, dijo Williams a CNN poco antes de viajar a Turkmenistán, el último país de su lista de 193 naciones reconocidas por la ONU.

“Una de las razones por las que creé Slowjamastan fue porque, después de 193 países, ¡quería un 194!”, indicó.

Williams, quien se autoproclamó como sultán de Slowjamastan, declaró la independencia de su nación a fines de 2021, ya cuenta con 500 ciudadanos, su propia bandera y moneda, tiene 12 estados, 95 puestos políticos disponibles y estableció sus propias leyes: entre ellas, está la prohibición de usar crocs.

“Creemos en la libertad de todos los ciudadanos de Slowjamastan ¿Querés panqueques para la cena? Hacelo ¿Te gustaría un oso hormiguero como mascota? Hacé eso también. No hay mucho que no puedas hacer en Slowjamastan, sin embargo, consultá nuestras leyes y reglamentos nacionales”, se puede leer en el sitio web que promociona la disparatada idea del DJ.

La idea de nación debe ir de la mano de un himno, por lo que el DJ creó también un himno nacional para Slowjamastan inspirado en Elton John. Además, en diálogo con diferentes medios aseguró que están aceptando solicitudes de ciudadanía y que emitirá pasaportes para facilitar la circulación de las personas.

“Si prometés nunca usar Crocs dentro de The Republic, escuchar rap entre dientes o conducir en el carril rápido sin adelantarte, eres nuestro tipo de ciudadano”, se explica desde el sitio.

Incluso, Williams ya actúa como mandatario y fue el anfitrión del líder de otra micronación como la de él, la de la República de Molossia en Nevada, que según indican sus ciudadanos, se separó de los Estados Unidos en 1998.

Williams, quien es un personaje muy particular y su traje presidencial es semejante al de un líder militar de alguna nación del mundo. se inspiró para crear su propio país tras visitar otros territorios autoproclamados como países en varias partes del mundo.

LA NACION