Un estudio revela cuál es el superalimento que puede reducir el colesterol en 10% en solo dos días
Un cereal muy popular que puede estar presente en una gran variedad de recetas
Un nuevo estudio relacionado con la alimentación reveló que existe un poderoso cereal que es capaz de reducir los niveles de colesterol total y LDL (colesterol malo) en solo dos días. Además, los efectos podrían ser persistentes, de acuerdo con las observaciones de los expertos.
El superalimento que reduce el colesterol en solo dos días
Científicos concluyeron que las personas que incluyen avena en su dieta pueden ver una disminución importante en los niveles de colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo”, de acuerdo con un estudio de Nature Communications.
Con solo dos días de aplicar un consumo alto de este cereal, se detectó que el LDL se redujo en un total de −16.26 mg/dL (P = 0.011), mientras que el colesterol total (TC) disminuyó −15.61 mg/dL (P = 0.02).
Esto demuestra que las propiedades de la avena mejoran el perfil de lípidos sanguíneos al incluir este superalimento en la dieta diaria.
El grupo de estudio utilizado para este análisis fue observado durante seis semanas y mantuvo niveles de colesterol por debajo de los valores iniciales, incluso luego de suprimir la avena y regresar a su alimentación habitual. Esto sugiere que los beneficios son probablemente persistentes.
El experimento se llevó a cabo a corto plazo, con altas cantidades de avena durante dos días consecutivos. Las tres comidas que se incluyeron en la dieta tenían 100 gramos de este cereal cada una; la avena fue preparada como papilla con agua, sin sal ni azúcar, además de que se agregaron frutas y verduras.
Los peligros de tener altos niveles de colesterol
El colesterol alto es una condición peligrosa que puede derivar en otras complicaciones y patologías, incluida la acumulación peligrosa de placa en las paredes de las arterias, de acuerdo con Mayo Clinic.
A su vez, el estrechamiento de arterias puede ocasionar un bloqueo del flujo sanguíneo, el cual se relaciona con complicaciones como dolores o angina de pecho, ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares.
El aumento en los niveles de colesterol se puede contrarrestar o prevenir con una alimentación saludable, enfocada en proteínas, frutas y verduras, así como baja en grasas, sodio o azúcares agregados.
Además, se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas, no fumar y realizar al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular todos los días para mantenerse saludable.
Se recomienda a menores de edad y adultos realizarse pruebas ocasionales para conocer sus niveles de colesterol y consultar sus resultados con un profesional de la salud.
Recetas con avena para reducir los niveles de colesterol
Incluir avena en la dieta diaria puede ser un factor clave para la reducción del colesterol, aunque es una gran fuente de fibra y otros beneficios, debe evitar preparase con alimentos que contrarresten los mismos, según One Share Health.
- Overnight Oats
También conocida como avena trasnochada o remojada. Consiste en mezclar 40 gramos de avena integral con un poco de leche reducida en grasa o con agua, y esperar que remojen toda la noche para poder comerla al día siguiente en la mañana.
- Agua de avena o batido con manzana verde
Se prepara en el procesador de alimentos o en la licuadora con algunas hojuelas del cereal y se le puede agregar fruta, o semillas de chía o linaza.
- Galletas y otros postres
La avena llega como una alternativa para que se suplanten las harinas refinadas y hacer postres con bajas grasas saturadas. Existen diferentes menús saludables que incluyen este cereal en sus recetas de pancakes, postres, galletas, entre otros.
Para maximizar las propiedades positivas de la avena se recomienda remojarla antes de usarla porque este paso ayuda a una mejor absorción de la fibra, además de evitar azúcares y consumirla todos los días.
