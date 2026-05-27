Un muerto y dos sobrevivientes en bombardeo de EE.UU. en el Pacífico

Una persona murió y dos quedaron a la deriva en el mar luego de que el ejército estadounidense bombardeara el martes lo que llamó una "embarcación del narcotráfico", informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

"Un narco-terrorista de sexo masculino murió durante esta acción y hubo dos sobrevivientes", escribió en X el Southcom, responsables de los operativos militares estadounidense en la región.

Añadió que "notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate para los sobrevivientes".

La Guardia Costera no respondió de inmediato a una solicitud de información de la AFP sobre el operativo de rescate.

Es el más reciente en decenas de acciones similares en los últimos meses. Elevó el número de muertos a por lo menos 193 en esta campaña de Estados Unidos, según un recuento de la AFP.

En su publicación, los militares alegaron que la embarcación atacada estaba "operada por organizaciones designadas como terroristas" y que "transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental" para el tráfico de drogas.

Un video granuloso en blanco y negro que acompañaba la publicación mostraba parte del bote oculto por un recuadro antes del ataque, luego una gran explosión y, después, los restos humeantes en el agua.

En las imágenes no se ve a ningún sobreviviente.

El ejército estadounidense lanzó la operación "Southern Spear" a principios de septiembre del año anterior.

El presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos está, en la práctica, en guerra con los cárteles de la droga que operan desde América Latina. Pero su gobierno no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ha atacado estén involucradas en el narcotráfico.

Expertos en derecho y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.