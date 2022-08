Un periodista amenaza a Piqué con “quitarle la careta” y contar detalles de su traición a Shakira: “Es repugnante”

Shakira y Gerard Piqué conformaban una de las parejas más populares del mundo y sorprendieron en junio con un comunicado que anunció su separación luego de más de diez años juntos, una relación que además dio vida a dos niños. Desde entonces, sus nombres han sido ligados a distintas polémicas, entre la separación de bienes, la custodia de sus hijos y los motivos detrás de la ruptura. En este último aspecto, el defensor ha sido el principal objetivo de rumores.

El futbolista fue noticia la semana pasada porque después de semanas de especulación sobre un nuevo noviazgo, decidió aparecer públicamente junto a Clara Chía Marti, una joven de 23 años a quien conoció cuando ella trabajaba como mesera en un bar de Barcelona, en una escena romántica. Incluso se ha dicho que él podría estar planeando ser visto y captado por los medios con tal de mostrar la estabilidad emocional necesaria para hacerse cargo de sus hijos. Todo esto en medio de la disputa legal con Shakira.

El video que evidencia el beso entre Piqué y su nueva novia Clara Chía

Pero eso no es todo. Esta semana podrían descubrirse más detalles sobre los motivos del fin de su relación con la colombiana. El paparazzi y periodista español Jordi Martin aseguró a través de su cuenta de Twitter que sabe mucho de lo que ocurrió entre ambos y señaló especialmente a Piqué: “Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”.

Desde que se conoció que salía con la joven estudiante de Relaciones Públicas, los rumores apuntaron a que su noviazgo habría iniciado cuando él todavía estaba con Shakira. Las declaraciones del paparazzi suman a estas especulaciones que lo ponen como responsable de la ruptura. Entre lo más reciente que ha revelado Jordi Martin está la confirmación de que Piqué y Marti viven juntos en un departamento en Barcelona, el mismo en el que compartió con Shakira cuando iniciaron su relación.

El periodista aclaró también en su cuenta de Twitter que está a favor de la cantante y que ella conoce de primera mano la información: “Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información, pruebas, etc. que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”.

Clara Chía Marti tiene 23 años y trabaja para Piqué Instagram - The Sun

“Esta semana te quitaré la careta, Piqué. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición”, ha escrito en tuits de los últimos días. De acuerdo con sus publicaciones, estos detalles los dará a conocer en El Gordo y La Flaca, el programa de Univisión conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.

A partir de la publicación del comunicado en el que anunciaron el fin de su relación, ni Piqué ni Shakira han dado declaraciones a los medios que aporten información sobre lo que sucedió entre ambos. De acuerdo con diversos medios de comunicación, la disputa legal de sus hijos se ha complicado porque mientras él busca que sigan cerca, en Barcelona, Shakira pretende iniciar una nueva vida en Estados Unidos.