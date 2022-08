Revelan qué rasgo de Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, lo habría enamorado: “Él quedó enganchado”

La separación y divorcio de Gerard Piqué y Shakira aún continúa sumando capítulos en el mundo del espectáculo. A pesar de que el tiempo comenzó a traer algunas señales que dieron por acabado el romance, las esquirlas del mismo continúan dando de qué hablar. Uno de los puntos cúlmine fue una reunión que mantuvieron ambos, junto a sus respectivos abogados, en los Estados Unidos, donde dialogaron sobre la mantención de sus hijos Milán y Sasha, y los permisos correspondientes para que puedan salir de España.

A partir de ese momento, Piqué bajó completamente su nivel de exposición y se dedicó íntegramente a su faceta deportiva como jugador del FC Barcelona. Hasta que, en las últimas horas, otra vez su vida privada volvió a ser noticia: se viralizaron fotos junto a su nueva novia, Clara Chía, de 23 años y los focos volvieron a estar sobre su persona.

Las razones detrás de la separación: “Fue un flechazo”

En consecuencia, un programa de la televisión española llamado Sálvame se refirió a este momento y en boca de la periodista Laura Lago, corresponsal en Barcelona, dio algunos detalles de cómo es la agenda del defensor y su nueva pareja: “Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas de cada mes que no le toquen los hijos puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los Estados Unidos y es entonces que Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami”.

Shakira y Piqué mantienen una disputa legal por la custodia de sus hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 @3gerardpique - @3gerardpique

Por otra parte, Lago reconstruyó esta nueva historia sentimental que encara Piqué y dio detalles de cómo fue el comienzo de la misma: “Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo”.

En una relación que recién está dando sus primeros pasos, la periodista relató que la personalidad de Clara lo habría seducido para inclinarse por ella, en contraposición al carácter de la artista oriunda de Barranquilla: “Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó enganchado. Ella le contó que estudia RR.PP. y Piqué le ofreció la beca en Kosmos”.

Otro de los factores que habrían contribuido a un inicio fructífero de la unión entre Piqué y Chía sería el acercamiento de ella a las otras parejas de los futbolistas con los que frecuenta él: “Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas”.

Luego de asistir a una boda el día 20 de agosto, donde ambos se mostraron a los abrazos y besos, la periodista cerró: “Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué que a parte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas”