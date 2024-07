Un restaurante de Chicago estaba a punto de cerrar, pero esta estrella de TikTok lo salvó con una simple visita

Escuchar

Un año después de su apertura, el restaurante Amici de Chicago comenzó a tener problemas financieros. Pese a haber conseguido una base de clientes y buenas críticas, el movimiento no era el suficiente para afrontar los gastos cotidianos. Como medida de emergencia, el dueño del resto, Alfio Sciacca, redujo al máximo el personal, y su hija, Surya Sciacca, lanzó una campaña en GoFundMe para intentar colaborar con la empresa juntando algo de dinero para invertir en marketing e intentar darle un nuevo impulso al emprendimiento.

En los fundamentos de su cruzada, Surya relataba: “Mi papá está en el restaurante 15 horas al día, cocinando, preparando y sirviendo, tiene 60 años. Invirtió cada centavo que tiene en este lugar y solo quiero verlo triunfar. ¡Hace arancini (bolas de arroz rellenas) de diferentes cocinas! Los rellena a mano uno por uno. Todo es fresco y está hecho desde cero”.

El efecto “Keith Lee”

Un día después de la publicación de Lee, la gente se agolpó en la puerta de Amici aun antes de la apertura

La conmovedora historia de Surya llegó a oídos de Keith Lee, el famoso crítico gastronómico de TikTok, que tiene más de 16 millones de seguidores, quien no dudó en acercarse al resto para ver si realmente las cosas eran como en la campaña se relataban, y especialmente probar y puntuar la calidad de los famosos arancini caseros.

Durante su visita, Lee probó toda la variedad de arancini y ofreció su veredicto en un video que, como todas sus publicaciones, no tardó en viralizarse. Según el experto, las especialidades de Amici merecieron:

Arancini de birria (8,7 sobre 10).

Arancini italianos (9/10).

Arancini de pollo al curri (7,9/10).

Arancini africanos de Dorowattino (4/10,) con la aclaración de que los sabores etíopes no están entre sus favoritos.

Arancini masala (6,5/10).

Más allá de los altos puntajes, el crítico gastronómico se mostró realmente sorprendido de que el lugar no sea un total éxito. “No solo agradezco la invitación, desde el fondo de mi corazón, personalmente no veo por qué no están haciendo cola a la vuelta de la esquina”, arengó el experto a los residentes de North Side. Antes de irse entró al restaurante, conoció a su dueño y dejó 3.000 dólares para pagar las cuentas de los primeros clientes que se acercaran luego de su visita.

Es que la técnica Lee para garantizar que los productos que recibe no sean distintos a los que se venden de manera habitual supone probar la comida en su auto, luego de pedirle a algún familiar o amigo que la compre sin mencionarlo, o solicitarla en línea.

Además, es muy reconocido por brindar opiniones honestas para calificar la comida, la atención y las instalaciones de los lugares que visita. Para elegir los lugares, sigue las recomendaciones de sus seguidores y también acepta algunas invitaciones de propietarios, especialmente de la comunidad negra.

El milagro llegó

Según detallaron desde la cuenta de Amici en Instagram, un día después de la visita de Lee, ya antes de la apertura, había gente en la puerta esperando probar los arancini. Además, nadie aceptaba comerlos gratis basándose en la donación del crítico, sino que exigían pagar cada pieza que degustaban. El “efecto Keith Lee” es real, afirmaron desde el resto ante el inmediato éxito.

Afortunadamente, para Alfio Sciacca, además, la magia de Lee se mantuvo en el tiempo, de hecho en una publicación reciente tuvieron que informar que debían cerrar las puertas para abastecerse de materias primas y traer más personal, ya que no estaban dando abasto.

“Después de conseguir manos extra y multiplicar la producción, hemos agotado … ¡Tendré aún MÁS manos mañana y tendremos más arancini listas cuando abramos! ¡Gracias, un millón de veces! ¡Estamos eternamente agradecidos!”, expresaron en Instagram.

¿Qué son los arancini?

Deliciosos conos de arroz relleno fritos originarios de Italia

Se conoce como arancini, arancinu o arancia a una elaboración tradicional de la cocina italiana, originaria de Sicilia, que consiste en unas bolas de arroz rellenas de carne, salsa de tomate, guisantes y mozzarella, que se rebozan y se fríen, describen desde la web gastronomía y cia.

Según detallan en la página en la lista de productos alimenticios italianos (PAT) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Forestal del Gobierno Italiano, los arancini se definen como una bola o cono de arroz relleno y empanado para después ser frito. El nombre ‘oficial’ es Arancini di riso (bolas de arroz).

